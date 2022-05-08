‘Bu şuursuzlukla ancak…’ İmamoğlu Fazıl Say'ın nasırına bastı

Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirdiği Karadeniz turuna HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'yı götürmesi sebebiyle yandaşlarından tepki alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir isyan da Fenerbahçeli ve İmamoğlu yandaşı olan piyanist Fazıl Say'dan geldi.

Koç'a tepki göstermişti

Bilindiği üzere Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda İmamoğlu'na tepki göstermişti. İmamoğlu ise Koç'a sosyal medya hesabı üzerinden “Koç Grubu YK BV. Ali Koç'un açıklamasını dinledim. “İmamoğlu Koç Ailesi'nin Projesidir” komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle…” şeklinde cevap vermişti. Yaşanan polemik sonrası Fenerbahçeli ve İmamoğlu yandaşı olan piyanist Fazıl Say da bir paylaşımda bulundu.



"Anca Rize MV olursun"

Say yaptığı paylaşımda İmamoğlu'na sert mesajlar gönderdi. CHP'li İmamoğlu'nun açıklamalarını 'şuursuzluk' olarak değerlendiren Say, "İstanbul BB gereksiz ve şuursuz Trabzon-Rize mitingleri, yanında Nagehan, herkes şaşkın.. üzgün..Dengesizlik yetmemiş Kendi seçmenine “vız-tırıs-akıllı ol” filan. Ama arkadaş İstanbul’un 3 büyük takımıyla da takışırsan, orada dur, anca Rize MV olursun. (Seçilirsen) @Fenerbahce" açıklamasında bulundu.