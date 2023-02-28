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Yaşam

Bu sürücü yaptığı hatayı ağır ödedi!

Eskişehir’de drift yapan sürücüye 45 bin 659 lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 17:18:00 -

Eskişehir'de drift yapan sürücüye 45 bin 659 lira idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda dron ile denetim yaparken bir aracın döner kavşakta drift yaptığını tespit etti.

Polislerce yakalanan aracın sürücüsü O.B'ye Trafik Kanunu gereğince 45 bin 659 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el koyan polis aracı da otoparka çekti.
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