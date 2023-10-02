Bu sulara temas edenler risk altında! Ciddi enfeksiyonlara yol açıyor

Sonbaharın gelmesiyle birlikte yağmur yağma oranları da artış göstermeye başladı. Altyapı çalışmalarının yetersiz veya çarpık kentleşmenin yoğun olduğu yerlerde ise bu yağışlar sel felaketini beraberinde getiriyor. Evlerin içlerine kadar girebilen bu suyun sağlık üzerinde bazı etkileri olduğu da kesin.

SEL SULARI İLE TEMAS SAĞLIĞI VURUYOR

Yakın zamanda yapılan bir analize göre, kirlenmiş sel suyuyla temas cilt üzerinde ciddi etkiler ortaya çıkarabiliyor. Sel sebebiyle ilk aşamalarında yaralanmalar yaşanabilirken, daha sonra ise hastaları aylarca sıkıntıya sokacak enfeksiyonlar ortaya çıkabiliyor.

Selden sonraki 4. günde tehlike esas olarak yaralanmalarda yatıyor. Bundan sonra ve 28. güne kadar enfeksiyon riski daha yüksek bir hal alıyor. Vücudun tüm kısımları arasında ayaklar ve eller ise cilt hastalıklarına karşı en savunmasız olan yerler.

SUYA KARIŞAN MİKROPLAR ENFEKSİYONA YOL AÇIYOR

Yapılan analizlere göre ciltte ortaya çıkan sorunların neredeyse üçte birini yaralanmalar oluşturuyor. Bunların çoğunluğu sıyrıklar. Günler geçtikçe bakteri ve mantar enfeksiyonu riski yükseliyor. Bunun nedeni, toprağın suya karışmasıyla patojen mikroorganizmaların salınmasına ek olarak, biriken suların atık su, hayvan atığı ve mikroplar barındırması.

Dermatolog Dr. Christos Stamou bu enfeksiyonların antibiyotiklerle tedavi edildiğini söylüyor. Ancak geç teşhis edilir ve geç müdahale edilirse komplikasyon ve bazı nadir durumlarda ölüm riski var. Sel sularıyla temas edenlerde tahriş edici kontakt dermatit gelişmesi de muhtemel.

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BÖCEK ISIRIKLARI DA RİSKLİ

Diğer bir tehlike ise çıyan, örümcek vb. böcek ısırıkları. Doğal konakçılarının kaybı ve yuvalarının yok olması, onları yeniden inşa etmek için kuru arazi aramaya yöneltiyor. Böylece insanlarla daha fazla temasa geçiyorlar. Vahşi hayvanların ve sürüngenlerin, özellikle de yılanların ısırıkları da bir risk. Böyle durumlarda evcil hayvanlar bile daha saldırgan hale geliyor gibi görünüyor. Sel sonrası durgun su oluşması sivrisineklerin üremesini de kolaylaştırıyor. Bu, ısırılma ve lokal semptomların ortaya çıkma riskinin yanı sıra hastalığın bulaşma olasılığını da artırıyor.

KİMLER DAHA DİKKATLİ OLMALI?

Selin cilt üzerindeki etkileri 4 haftadan sonra ortaya çıkabiliyor. Stamou, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, çocuklar, hamileler, yaşlılar, akıl hastalığı olanlar ve yardıma koşanlar başta olmak üzere tüm bölge sakinlerinin su ile temastan mümkün olduğunca kaçınması; bunun mümkün olmadığı durumlarda ise tulum, eldiven ve koruyucu kıyafet giymesi gerektiğini belirtiyor.