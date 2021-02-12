Bu sözler CHP’nin hoşuna gitmeyecek! Ali Babacan'dan 'Anayasa'nın ilk 4 maddesi' çıkışı
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa açıklamalarının ardından gündeme gelebilecek değişiklikleri yorumladı.
Alman yayın organı DW Türkçe'den CHP yandaşı Nevşin Mengü'ye konuk olan Babacan, kendilerinin de bir anayasa değişikliği önerisi olduğunu hatırlattı ve bunun yeni bir anayasa yapma çalışması olmadığının altını çizdi.
Babacan, şu an 'uygun iklimin' olmadığını, ileride "zemin ve şartlar daha uygun olduğunda" Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde de konuşulabileceğini söyledi.