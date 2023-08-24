Bu soruyu son kez soruyor olabilirsiniz: Neydi o şarkının adı?

YouTube yıllardır tüm kullanıcıların asıl ihtiyacı olan güncellemeyi geliştirdi. Artık mırıldanarak şarkı aratabilecek. Yeni güncellemenin çok ses getirmesi planlanıyor.Bu özelliğin Apple'ın müzik tanıma uygulaması Shazam'a rakip olması bekleniyor.

YouTube, Android cihazlarda mırıldanma yoluyla şarkının arama yapılabileceği yeni bir özelliği duyurdu.

Bu özelliğin Apple'ın müzik tanıma uygulaması Shazam'a rakip olması bekleniyor.

YouTube'un destek sayfasında belirtildiği üzere, video paylaşım platformu, uygulamanın Android sürümünde, kullanıcıların YouTube'daki bir şarkıyı mırıldanarak, söyleyerek veya kaydederek bulmalarına olanak tanıyan bir arama özelliğini test ediyor.

MIRILDANMANIZ YETERLİ OLACAK

Teste erişimi olan kullanıcılar YouTube sesli aramadan yeni şarkı arama özelliğine geçebilecek ve bir şarkıyı üç saniye veya daha uzun süre mırıldanarak söyleyip kaydedebilecek. Ardından platform melodiyi tanımlayacak ve aranan şarkıyı içeren ilgili YouTube videolarına yönlendirecek.

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Şarkılara göre arama özelliği şimdilik Android kullanıcılarının yalnızca küçük bir kısmı tarafından kullanılabiliyor. Bu özelliğin daha yaygın bir şekilde kullanıma sunulmasıyla birçok kullanıcı için yararlı olması bekleniyor.