Bu sonuçlar tam bomba! Son anket, fırından daha yeni çıktı

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma'nın son anketini Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi köşesine taşıdı. Optimar’ın mayıs ayı anketinde, oluşturulmak istenen algıyı tersyüz edecek ama hem iktidar hem de muhalefet açısından dersler çıkarılacak sonuçlar olduğunu yazan Selvi, 12-15 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 519 kişi ile yapılan anketin sonuçlarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Zamlar ve enflasyon

Optimar’ın ‘Sizce geçtiğimiz ayın en önemli olayı nedir?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 62.6’sı zamlar yanıtını vermiş. İkinci sırada ise yüzde 19.7 oranıyla enflasyon geliyor. Onları yüzde 7.8’le Suriyeli mülteciler konusu takip ediyor.

Türkiye'nin en önemli sorunu yine ekonomi

‘Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?’ sorusuna verilen yanıt da şaşırtıcı gelmiyor. Ankete katılanların yüzde 66.5’i ekonomi diyor. Yüzde 5.6’yla üçüncü sırada yer alan işsizliği eklediğimizde ekonomi ve işsizlik diyenlerin oranı yüzde 72.1’e ulaşıyor. Kasım ayından bu yana ekonomi birkaç puanlık oynamalarla ilk sırada yer almaya devam ediyor.

Suriyeliler Mayıs'ta sıçrama yaptı

Suriyeliler konusu ise diğer aylara göre mayısta bir sıçrama yapmış gözüküyor. ‘Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?’ sorusuna yanıt verenler yüzde 5.8 ile Suriyelileri ikinci sıraya taşımış.

Partilere göre ekonomi

CHP’lilerin yüzde 83.6’sı Türkiye’nin en önemli sorunu ekonomi derken, onları yüzde 75.1’le İYİ Partililer takip ediyor. MHP’lilerin yüzde 70.1’i ve AK Partililerin ise yüzde 65.4’ü ekonomiyi işaret ediyor. HDP’liler ve Saadet Partililerin oranı AK Partililerin de gerisinde. HDP’lilerin yüzde 65.1’i, SP’nin ise yüzde 54.2’si ekonomiyi birinci sorun olarak görüyor.

Kadınlar mı erkekler mi daha çok dertli?

İlginç bir veri de kadın-erkek oranlarında. Mutfağı kadın çevirir, evin ekonomisini kadın yönetir denilir ama Optimar anketindeki verilere göre söz konusu ekonomi olunca erkekler birinci sırada geliyor. Erkeklerin yüzde 72.6’sı, kadınların ise yüzde 67.7’si en önemli sorun olarak ekonomiyi gösteriyor

Ekonomik sorunları hangi parti çözer

Optimar, “Peki sizce bu sorunu hangi parti çözer?” diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 33.4’ü AK Parti çözer diyor. CHP diyenlerin oranı yüzde 25. Yani CHP’nin oy oranı kadar. HDP çözer diyenler yüzde 5.1 olurken, İYİ Parti diyenler yüzde 4.2’de kalıyor. Ali Babacan ekonomi konusunda iddialı ama halk öyle görmüyor. DEVA çözer diyenlerin oranı 0.9 çıkıyor. Onun üstünde ise yüzde 2.9’la MHP yer alıyor.

Neden 'AK Parti çözer?'

Aslında bu oranlar kadar ‘Neden AK Parti çözer?’ sorusuna verilen yanıtlar da önemli. Ankete katılanların yüzde 18.7’si çözüm odaklı diyor. Sürekli olarak çareler üretmeye çalışıyor. İkinci sırada yüzde 13.2’yle bilgili, tecrübe ve istikrarlı yanıtı geliyor. Başarılı diyenler yüzde 11.4 ederken, partinin çizgisini ve vizyonunu beğeniyorum diyenlerin oranı 10.5’e ulaşıyor. Liderine güveniyorum diyenlerin oranı ise yüzde 9.7 çıkıyor.

En beğenilen siyasetçi kim?

Kılıçdaroğlu, Erdoğan kaçacak diye videolar çekedursun en beğenilen siyasetçi sıralamasında Erdoğan yüzde 34.5’le birinci sırada geliyor. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu topladığımız halde yüzde 25 ediyor. Böylece üçü birden Erdoğan’ın 10 puan gerisinde yer alıyorlar. İkinci sırada yüzde 10.4’le Mansur Yavaş, üçüncü sırada yüzde 8.5’le Kılıçdaroğlu, dördüncü sırada ise yüzde 7.1’le İmamoğlu geliyor. Uzun süre Erdoğan’dan sonra ikinci sırada gelen İmamoğlu’ndaki gerileme sürüyor.

AK Parti'nin oy oranı

‘Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’ sorusuna yanıt verenlerin oranı kararsızlar dağıtıldığı takdirde şöyle çıkıyor:

AK Parti: 35.9

CHP: 26.2

İYİ Parti: 10.7

MHP: 10.4

HDP: 10.1

Deva: 1.1

Türkiye Değişim Partisi: 0.9

Memleket Partisi: 0.5

Yeniden Refah Partisi: 0.9

Saadet Partisi: 0.8

BBP: 0.8

Gelecek Partisi: 0.4

Zafer Partisi: 1.1

Vatan Partisi: 0.1

Cumhurbaşkanlığı seçimi

2023 seçimleri, kimin cumhurbaşkanı seçileceği konusuna düğümlenmiş durumda. Optimar’ın anketine katılanların yüzde 36.1’i cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor. İkinci sırada ise yüzde 11.9’la Kılıçdaroğlu geliyor. CHP’nin adayının Kılıçdaroğlu olacağı yönündeki haberler CHP liderini ikinci sıraya kadar yükseltti. Üçüncü sırada ise yüzde 11.9’la Mansur Yavaş gelirken, onu yüzde 8.4’le Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Beşinci sırada yüzde 4.7’yle Selahattin Demirtaş’ın geldiği ankette Meral Akşener yüzde 3.2’yle altıncı sıraya yerleşmiş durumda.

Erdoğan yükselişte

Optimar, bir de düzenli olarak ‘Bu pazar seçim olsa cumhurbaşkanlığı için Erdoğan’a oy verir misiniz?’ diye soruyor. Erdoğan’a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 43.8 çıkıyor. Geçen aylarda ise bu oran yüzde 38’le yüzde 41.5 arasında gidip geliyordu. Erdoğan son aylarda tekrar yükselişe geçmiş."