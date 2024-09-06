Bu sokakta yürüyen ayakta kalamıyor! Her giren yere kapaklanıyor
Bursa'da her girenin yere düştüğü sokak görüntülendi.
Bursa'da bir sokakta, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan ilginç bir olay dikkat çekti.
Sokakta bulunan görünmez bir çukur nedeniyle, yoldan geçen herkesin ayağı takılarak yere düştüğü anlar kameraya kaydedildi. Vatandaşlar, fark edilemeyen çukurun tamir edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Özellikle gece saatlerinde daha fazla tehlike arz eden çukur, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Belediyenin acil müdahalesi bekleniyor.