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Bu sistemden kaçış yok! Önce teröristleri yakalattı, şimdi de bunları

Karadeniz'de ormanlardaki yabani hayvanların takibi için kurulan fotokapan sistemi terör örgütü PKK'nın Karadeniz yapılanmasını yakalattıktan sonra, şimdi de yasadışı yollardan kurulan kenevir ekim sahasını da ortaya çıkardı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:41
Bu sistemden kaçış yok! Önce teröristleri yakalattı, şimdi de bunları

Karadeniz Bölgesi'ndeki ormanlara yabani hayvanların takibi için yerleştirilen ancak bir süredir terörle mücadele kapsamında da etkin olarak kullanılan fotokapanlar bu kez uyuşturucu tacirlerini yakaladı.

HAYVANLAR İÇİN KULLANILACAKTI

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hem terör örgütüne hem de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız olarak sürüyor. Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre bölgedeki ormanlara hayvanların takibi için yerleştirilen ancak bir süredir PKK terör örgütü üyelerinin yerlerini belirlemek için de kullanılan fotokapan sayesinde bu kez uyuşturucu tacirlerinin kenevir ekim sahası tespit edildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 10:41
  1. Karedeniz
  2. Fotokapan

YORUM YAZ

  • hüseyinhüseyin6 sa önce
    Birde gazetelere ilan verin...
  • ALİ KAYAALİ KAYA7 sa önce
    iYİDE BUNU NEDEN İFŞA EDİYORSUNUZ.
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