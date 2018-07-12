Bu sistemden kaçış yok! Önce teröristleri yakalattı, şimdi de bunları

Karadeniz Bölgesi'ndeki ormanlara yabani hayvanların takibi için yerleştirilen ancak bir süredir terörle mücadele kapsamında da etkin olarak kullanılan fotokapanlar bu kez uyuşturucu tacirlerini yakaladı.

HAYVANLAR İÇİN KULLANILACAKTI

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hem terör örgütüne hem de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız olarak sürüyor. Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre bölgedeki ormanlara hayvanların takibi için yerleştirilen ancak bir süredir PKK terör örgütü üyelerinin yerlerini belirlemek için de kullanılan fotokapan sayesinde bu kez uyuşturucu tacirlerinin kenevir ekim sahası tespit edildi.