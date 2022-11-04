Bu şerefsiz hala Van sokaklarında güneşi görüyor! Ayaklanma çağrısı yaptı..
PKK yayın organı Medya TV, Van sokaklarında röportaj yaptı. Mikrofon uzatılan bir PKK yandaşı, sokağa çıkıp ayaklanma çağrısında bulundu.
Yeniakit.com.tr
PKK yayın organı Medya TV, Van sokaklarında, bebek katili Abdullah Öcalan'ı sordu.
Röportajı Twitter hesabından paylaşan Medya Haber TV, "Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a yönelik tecrite karşı sokakta da tepkiler büyüyor. 'Sağlığını merak ediyoruz' diyen Wanlılar, tecridin kaldırılmasıyla sorunların çözülebileceğine işaret etti." ifadelerini kullandı.
Hala Van sokaklarında güneş görüyor!
Mikrofon uzatılan bir PKK yandaşı, şu ifadeleri kullandı:
Bu tecrit kaldırılmalıdır. Biz Kürtler var olduğumuzdan beri tecrite maruz kaldık. Öcalan üzerindeki tecride karşı biz halklar olarak direnmeli, ayağa kalkmalı ve baş kaldırmalıyız.