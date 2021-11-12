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İSLAM Bu sene ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan orucu hangi ayda?
İSLAM

Bu sene ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan orucu hangi ayda?

Ramazan ne zaman? 2022 yılına az bir zaman kala pek çok kişi ramazan ayının ne zamana denk geldiğini araştırıyor. Peki, ramazan ayına ne kadar kaldı? Bu sene ramazan ayı ne zamana denk geliyor? Peki, ramazan ayına ne kadar kaldı?

Yeniakit Publisher
2021-11-12 10:40:00 -
Bu sene ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan orucu hangi ayda?

Mübarek ramazan ayının ne zamana denk geldiği araştırılmaya başlandı. Peki, bu sene ramazan ayı ne zaman? 2022 yılında ramazan ne zaman hangi ay başlayacak?

Bu sene ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan orucu hangi ayda?

2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. 2022 ramazan bayramının birinci günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.

2022 yılı dini günler takvimi

Üç ayların başlangıcı       2 Şubat 2022

Regaib kandili                    3 Şubat 2022

Miraç kandili                      27 Şubat 2022

Berat kandili                      17 Mart 2022

Ramazan başlangıcı         2 Nisan 2022

Kadir Gecesi                      27 Nisan 2022

Ramazan bayramı arifesi              1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.gün               2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.gün               3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.gün               4 Mayıs 2022

Kurban bayramı arifesi  8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.gün   9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.gün   10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.gün   11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.gün   12 Temmuz 2022

Hicri yılbaşı                         30 Temmuz 2022

Aşure günü                        8 Ağustos 2022

Mevlid kandili                    7 Ekim 2022

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