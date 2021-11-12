Bu sene ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan orucu hangi ayda?
Ramazan ne zaman? 2022 yılına az bir zaman kala pek çok kişi ramazan ayının ne zamana denk geldiğini araştırıyor. Peki, ramazan ayına ne kadar kaldı? Bu sene ramazan ayı ne zamana denk geliyor? Peki, ramazan ayına ne kadar kaldı?
Mübarek ramazan ayının ne zamana denk geldiği araştırılmaya başlandı. Peki, bu sene ramazan ayı ne zaman? 2022 yılında ramazan ne zaman hangi ay başlayacak?
Bu sene ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan orucu hangi ayda?
2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. 2022 ramazan bayramının birinci günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.
2022 yılı dini günler takvimi
Üç ayların başlangıcı 2 Şubat 2022
Regaib kandili 3 Şubat 2022
Miraç kandili 27 Şubat 2022
Berat kandili 17 Mart 2022
Ramazan başlangıcı 2 Nisan 2022
Kadir Gecesi 27 Nisan 2022
Ramazan bayramı arifesi 1 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 1.gün 2 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 2.gün 3 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 3.gün 4 Mayıs 2022
Kurban bayramı arifesi 8 Temmuz 2022
Kurban bayramı 1.gün 9 Temmuz 2022
Kurban bayramı 2.gün 10 Temmuz 2022
Kurban bayramı 3.gün 11 Temmuz 2022
Kurban bayramı 4.gün 12 Temmuz 2022
Hicri yılbaşı 30 Temmuz 2022
Aşure günü 8 Ağustos 2022
Mevlid kandili 7 Ekim 2022