Bu sene kim ne kadar süt parası alacak?

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, bu sene kimlerin hangi tutarda süt parası alabileceğini tek tek sıraladı. Emzirme ödeneğinin sadece kadınlara değil belirli şartlarda erkek sigortalılara da verildiğini hatırlatan Karakaş, ödeneğin bu yıl yüzde 36’dan fazla arttığına dikkat çekti. İşte o yazı:

"İş Kanunumuzda çalışan anneleri rahatlatmak daha da önemlisi bebeğin sağlıklı büyümesi için süt izni düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmesi zorunlu bulunmaktadır. Diğer yandan SGK uygulamasında halk arasında "süt parası" olarak bilinen emzirme ödeneği uygulaması da bulunmaktadır. Emzirme ödeneği sadece kadınlara değil belirli şartlarda erkek sigortalılara da verilmektedir.

SSK ve Bağ-Kur kapsamında bulunan sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması hâlinde sigortalı erkeğin SGK’dan süt parası alabilmesi için;

• SSK’ya tabi (4/1-a’lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

• Bağ-Kur (4/1-b’li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması ve doğan çocuğun veya çocukların yaşaması gerekmektedir.

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Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılabilmektedir.

Hemen hatırlatalım emzirme ödeneği almadım diye üzülmeyin. Bu hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 (beş) yıl içinde SGK’dan isteyebilirsiniz.

%36’DAN FAZLA ARTTI

Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, (4/1-a) ve (4/1-b) kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilmektedir.

SGK Yönetim Kurulu her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına karar vermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının %36,08 olduğu dikkate alınarak 2021 yılında 232,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı bu sene için geçerli olmak üzere 316,00 TL’ye yükseltilmiştir.

Bebek mama fiyatları göz önünde bulundurulduğunda bu artışın maalesef çok yetersiz olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle süt parasının anne-babaları bir nebze de olsa rahatlatacak seviyelere çıkarılması elzemdir. (…)”