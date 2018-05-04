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Bu şehrin bir yanı kış bir yanı yaz!

Muş'ta vatandaşlar iki mevsimi bir arada yaşamanın keyfini çıkarıyor. Şehirde yazı yaşayan halk kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Kurtik Dağı'nda yanlarında getirdikleri branda, naylon ve plastik leğenlerle karın tadını çıkartıyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:15
Bu şehrin bir yanı kış bir yanı yaz!

Eskişehir'den Muş'a atanan öğretmen Mukaddes Meşeoğlu, yaptığı açıklamada, bulunduğu şehirde çok mutlu olduğunu söyledi.
Bölgenin coğrafyasının çok güzel ve insanının çok iyi olduğunu dile getiren Meşeoğlu, "İnsanların buraya gelmesi için birçok sebep var. Buralar keşfedilmemiş yerler. Mayıs ayında iki metreye yakın kar var, biz de arkadaşlarımızla leğen ve poşetlerle kaymaya geldik ve çok eğlendik." dedi.
Kocaeli'den Muş'a atanan öğretmen Yeşim Öztekin ise bölgeyi herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.
Karda leğen ve poşetlerle eğlendiklerini belirten Öztekin, "Burası Uludağ'ı aratmıyor. Eğlenmek isteyen dağ başında da eğlenebilir. Güzel ortam yaratmak bizim elimizde." diye konuştu.

ÇOCUKLAR SULAMA GÖLETİNDE OYNUYOR

Vatandaşlar Kurtik Dağı'nda karın keyfini çıkartırken, çocuklar da Muş Ovası'ndaki göletlerde suda oynuyor. Çobanlık yapan bir grup çocuk, serinlemek için Harman köyü sulama göletine girdi. Çocuklardan Muhammed Aykut, gölette yüzerek eğlendiklerini belirterek, "Mayıs ayındayız dağlarda kar var. Ovada ise hava sıcak. Hayvanlarımız otlanırken biz de yüzerek serinliyoruz. Biz denizi sadece filmlerde görüyoruz, denizi görmeyi çok istiyoruz." dedi.

''YARIM SAATLİK MESAFEDE İKİ MEVSİM YAŞANIYOR''

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mevlüt Doğan ise vatandaşların Kurtik Dağı'nda kayak yapıp kent merkezinde baharı yaşadıklarını belirterek, "İlimizde yarım saatlik mesafeyle bir günde iki mevsimi yaşamak mümkün. Yerli ve yabancı misafirlerimizi lalemizle kırmızıya bürünen ovamıza, karla beyaza bürünen dağlarımıza ve tarihi mekanlarımıza davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 16:15
  1. Muş
  2. Kocaeli
  3. Eskişehir
  4. muş
  5. yaz
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