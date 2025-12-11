Bu şehirde normal para kullanımı tamamen bitti!

İsviçre’nin İtalyanca konuşulan bölgesindeki Lugano kentinde mağaza ve restoranların büyük bölümü artık dijital para kabul etmeye başladı.

Hamburger servis eden zincirlerde bile müşteriler cep telefonlarındaki dijital cüzdanla temassız şekilde ödeme yapabiliyor. Bir fincan kahve için ödenen tutar 0.00008629 bitcoin; bu da yaklaşık 8.80 dolara karşılık geliyor.

Belediye, okul öncesi bakım hizmetleri de dahil bazı belediye ödemelerinde dijital parayı kabul etmeye başladı.

Dijital para kullanımını teşvik eden en önemli girişim ise belediyenin Tether platformuyla birlikte 2022’de başlattığı Plan B projesi. Plan B Direktörü Mir Liponi, bankasıyla yaşadığı sorun nedeniyle 11 gün boyunca yalnızca bitcoin kullanarak yaşamayı denediğini ve Lugano’da bunun büyük ölçüde mümkün olduğunu söylüyor.

Lugano Belediye Başkanı Michele Foletti, kentteki dijital yoğunluğunun kara para için çekim merkezi olacağı iddialarını reddediyor. Foletti, uyuşturucu ticareti gibi işlemlerde suç örgütlerinin hâlâ fiziksel nakit parayı tercih ettiğini ve dijital paranın anonimlik açısından nakitten daha sınırlı olduğunu vurguluyor.

