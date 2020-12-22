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Siyaset Bu seferki skandal fena patladı! Millete zam yap yandaşlara yedir
Siyaset

Bu seferki skandal fena patladı! Millete zam yap yandaşlara yedir

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in yolsuzluğu Sayıştay raporunda gözler önüne serildi. Soyer, birer kişinin yönetebileceği 11 şirkete 120 yönetim kurulu üyesi alınmasına göz yumdu. Söz konusu kişilere ödenen huzur hakkı ise yıllık 4 milyon 700 bin lira.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:56:00 -
Bu seferki skandal fena patladı! Millete zam yap yandaşlara yedir

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılına ilişkin iş ve işlemlerini denetleyen Sayıştay, skandal denilebilecek türden tespitlere ulaştı. Rapora göre 2018'de yolların bakımı, onarımı ve asfaltlanması işi 1 milyar 143 milyon 372 bin 599,19 liraya İZBETON'a ihale edildi.

İmalatların sözleşmeye uygun olup olmadığını inceleyen geçici kabul heyeti, 3 günde işin şartnameye uygun olduğu yönünde rapor hazırladı.

Denetçiler ise "Türkiye'nin en büyük 3'üncü ilinin bir yıllık bütçesinin yüzde 25'ine denk gelen tutar ve miktarda bir yapım işinin 3 gün içinde kontrol edilmesi imkansız. Örneğin 1 milyon 400 bin metrekare asfalt aşınma tabakası yapılmıştır. Bu büyüklükte alanın 3 günde incelenmesi mümkün olmayacaktır" dedi.

Denetçiler ayrıca, ihaleyi alan İZBETON'un, kontrolörlük hizmetlerinin yerine getirilmesi için tahsis ettiği 35 aracın da kontrollük hizmetinde kullanmak yerine, başkan danışmanı, meclis başkanvekili, basın iletişim koordinatörü gibi kişilerce makam aracı olarak kullanıldığını vurguladı.

Arpalık şirketler

En çarpıcı tespit ise Başkan Tunç Soyer tarafından arpalık olarak kullanılan belediye şirketlerinin yönetim kurullarında yaşandı. Denetçi, kanun uyarınca en az 1 kişi ile idare edilebilecek 11 şirketin yönetim kurulunda 120 kişinin görev yaptığını, bunlara ödenen yıllık huzur hakkının Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık bütçesinin yüzde 0.01'ine denk gelen 4 milyon 706 bin 760 lira olduğunu belirtti. Denetçi, "Huzur haklarına sınırlama getirilmeli" dedi.

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Yorumlar

Alī

mason dayanışması.
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FAZİLETLİ

TUNÇ SOYER HER MAHALLEYE BİRER TANE HEYKEL YAPTIRMAK SURETİYLE HATASINI TELAFİ EDER GEREKİRSE MOSKOVA DAN YENİ HEYKELLER GETİRİR BİR KAÇ TANEDE BİLLBOARDLARA ATATÜRK SÖZLERİ ASTIRIRSA OY PATLAMSI YAŞATIR CHP YE ZAMMI ŞUNU BUNU KİMSENİN GÖZÜ GÖRMEZ HEYKEL OYLARI GÖTÜRÜR HEYKEL ÖNEMLİ ÇÜNKÜ
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