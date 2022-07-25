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Gündem Bu seferki adres konser! Alkolün kötü yüzü yine kendini gösterdi
Gündem

Bu seferki adres konser! Alkolün kötü yüzü yine kendini gösterdi

Gebze'de düzenlenen ceza konserinde alkol içen gençler kavga etti. O anlarda bir kişi de kendini sahneye attı.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 12:38:00 -

Şişede durduğu gibi durmayan alkol belası bu kez kendisini konserde gösterdi. Rap şarkıcı Ceza, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konser verdi. Mevlâna Pazar Yeri'nde düzenlenen konser sırasında alkollü oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Güvenlik görevlileri gençleri ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada sahnede yer alan Ceza da, kavga eden şahıslardan sakinleşmelerini istedi.


Bir hayranı ise ünlü sanatçıya sarılabilmek için kendisini sahneye attı. Ceza'nın yanına kadar giden şahıs, görevliler tarafından sahneden indirildi.

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Yorumlar

Mustafa

Dini Müslüman olan bir ülkede bu Alkol denen zillet Yasak olmalı
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