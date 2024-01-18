Bu sefer Yunanistan’da durdurulamıyor! Fatih Terim yine yaptı yapacağını
Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk olduğu Olympiakos'a penaltılarda 7-6 üstünlük kurdu ve çeyrek finale yükseldi.
Yunanistan Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında Olympiakos, Panathinaikos'u ağırladı.
Karşılaşmada iki takımın da atakları sonuç vermedi, derbinin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Uzatma bölümündeki iki devrede de gol sesi çıkmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.
Panathinaikos çeyrek finalde
Panathinaikos, Olympiakos'a penaltılarda 7-6 üstünlük sağlayarak ezeli rakibini kupanın dışında bıraktı ve çeyrek final biletinin sahibi oldu.
Panathinaikos'ta Mladenovic, Olympiakos'ta ise Carvalho ile Camara penaltılarda golü bulamayan isimler oldu.
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Samet Akaydun forvet oynadı
Fenerbahçe'den Panathinaikos'a transfer olan Samet Akaydin, uzatmalara giden derbinin 105+1. dakikasında oyuna girdi.
Fatih Terim, 29 yaşındaki stoperi forvete gönderirken uzatmaların ikinci yarısında takımı adına ileri uçta gol arayan isim Samet Akaydin oldu.