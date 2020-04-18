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Gündem

Bu sefer siyasetlerine ekmeği alet ettiler! CHP'nin bir yalanı daha söndü

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, "İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma yasağı sürecinde belediyelerin ekmek dağıtması yasaklanmıştır" iddiasında bulunmuştu. Mersin Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bir engelleme olmayıp ilimizde birlik ve beraberlik içerisinde dağıtımlar gerçekleştirilmektedir" diyerek, CHP'li belediyeyi yalanladı.

2020-04-18 21:24:00 - 2020-04-18 21:25:58
Bu sefer siyasetlerine ekmeği alet ettiler! CHP'nin bir yalanı daha söndü

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, Twitter hesabından, "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma yasağı sürecinde belediyelerin ekmek dağıtması yasaklanmıştır." iddiasında bulunmuştu.

CHP vekili Tuncay Özkan da tepki göstermişti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da sosyal medya hesabından duruma tepki göstermişti.

CHP'li Özkan, "AKP, belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımını yasakladı! Koronavirüsün tedavisi bulunur bunların hastalığının tedavisi yok! İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yapılan bu zulmü herkes görsün!" iddialarında bulunmuştu.

Mersin Valiliği yalanladı

Mersin Valiliği, konuyla ilgili açıklama yaptı, ve iddiaları yalanladı.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Mersin Büyükşehir Belediyesince kamuoyuna yapılan “İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımı yasaklanmıştır.” şeklindeki açıklamalar ve sosyal medyada yapılan haberlerle ilgili olarak:

İlimizde başta ekmek dağıtımı olmak üzere vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları valiliğimiz koordinasyonunda, kaymakamlarımızın başkanlığında yerel yönetimler Fırıncılar Odası ve muhtarların katıldığı toplantıda birlikte karar alınarak organize edilmiştir.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bilgilendirilmiş ilçelerimizde kaymakamlarımız başkanlığında toplanan koordinasyon toplantılarına Büyükşehir Halk Ekmek’ten ilgililer katılmış ve ekmek dağıtımı konusunda ayrı ve özel bir talepleri olmamıştır.

Büyükşehir Belediyesinin ilgili Genel Sekreteri, Vali Yardımcımızı arayarak konuyu sormuş Vali Yardımcımız da kendilerine ücretsiz ekmek dağıtımının Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla yapılabileceğini ifade etmiştir.

Bu anlamda bir engelleme olmayıp ilimizde birlik ve beraberlik içerisinde dağıtımlar gerçekleştirilmektedir.

Her meseleyi siyasallaştırmak ve bir siyasi çıkar elde etmek bugünün tavrı olmamalıdır

Bu anlamda üzüntümüz şudur ki her meseleyi siyasallaştırmak ve bir siyasi çıkar elde etmek bugünün tavrı olmamalıdır.

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Yorumlar

KÖRLER

AKP nin yaptığını da sizin yaptığınızı da gören görüyor. 
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sizofren savar

MUHARREM İNCE NİN BAHSETTİĞİ CHP İÇİNDEKİ KOMPLO ÇETESİ BAŞI DEĞİL Mİ BU?
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