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Bu sefer de Kadıköy'de görüntülendiler! 2 çocuk...

Geçtiğimiz aylarda Ümraniye'de park halindeki özel halk otobüsünü ve Ataşehir’de de bir minibüsü çalan 2 çocuk bu sefer Kadıköy’de ortaya çıktı. Lüks bir sitedeki eve giren 2 çocuk anahtarını aldıkları otomobili çalarkan görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 12:16
Bu sefer de Kadıköy'de görüntülendiler! 2 çocuk...

Geçen pazar Kadıköy Bostancı’da meydana gelen olayda sabaha karşı lüks bir sitedeki eve giren çocuk hırsızlar evdeki otomobil anahtarını alarak çıktı. Evden aldıkları anahtarla otomobili çalan çocuklar izlerini kaybettirdi.

Sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını gören araç sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri siteye ait güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüler incelendikten sonra hırsızların, daha önce Ümraniye’de park halindeki özel halk otobüsünü ve Ataşehir’de de bir minibüsü çalan 2 çocuk olduğu belirlendi.

Polis 2 çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. Çalıntı otomobille Çekmeköy Nişantepe’de görülen çocuklar ile polis arasından kovalamaca yaşandı. Çocuklar kovalamaca esnasında çalıntı aracın yakıtı bitince araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı.

Polisler M.Y. (13) ile K.’yi (12), kısa süre sonra yakaladı. 2 çocuk ifadelerin alınmasının adliyeye sevk edildi. Çocuklar ifadelerini ardından serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 12:16
  1. Kadıköy
  2. hırsızlık

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