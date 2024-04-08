Bu sefer başı açıklar üzerinden deneme yapıyor! Yine Can’cık yine yalan yine provokasyon

31 Mart seçiminden sonra CHP'lilerin gerçek yüzleri bir bir ortaya çıkarken, Can Ataklı da AK Parti iktidarını çirkin ithamlarıyla hedefe koydu. Ataklı içinde buunduğumuz kritik süreçte başı açık kadınları provoke etti.

Can Ataklı, Anadolu'da AK Parti yönetimindeki illerde başı açık kadının olmadığını ileri sürdü.

Derdi pavyon!

Sözde hak savunucusu Ataklı kadın bedeninin sömürüldüğü pavyonların azalmasından şikayetini de dile getirdi.

İçkili yerlerin tümüyle kapandığını iddia eden Ataklı, "Pavyonlarıyla bilinen öyle şöhreti olan Gaziantep'te bir tane bile pavyon bırakmadılar." dedi.

