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Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim

Daha önce, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, partisinin İstanbul adayı olacağı yönünde ciddi iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili konuşan Şener, genel merkezin istemesi durumunda İBB için aday olabileceğini belirtti.

11 Kasım 2018 Pazar 14:35
Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için CHP'nin aday göstereceği iddia edilen Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Sözcü'ye konuştu. 

Şener pası genel merkeze attı

Adaylığa yönelik kulis yapmadığını, sadece milletvekilliğini düzgün şekilde yapmaya çalıştığını söyleyen Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Partinin karar organları, bu seçimlerin önemli olduğunu biliyor. CHP bu seçimde başarılı olmak zorunda. Büyük kentlerde, başta da İstanbul olmak üzere seçimleri almak istiyor ve bu nedenle yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan örgütlere soruluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere örgütlerle uyumlu aday üzerine çalışılıyor. Diğer taraftan genel kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Buna göre bir değerlendirme yapılacaktır. Eğer parti genel merkez, senin aday olman bizim çalışmalarımız sonrasında ön plana çıkmıştır ve seninle seçimi alacağımızı görüyoruz, aday göstermek istiyoruz derlerse bu teklif geldiği takdirde değerlendirmeye alacağım ama bunun ötesinde ne genel merkezi ne de kamuoyunu etkileme gibi bir çabam yok."

Yaklaşan seçimlerin ve aday isimlerin gündeme gelmesinin tabii olduğunu belirten Şener, seçimlerin muhakkak önemli olduğunu ancak Türkiye'nin gündeminin ekonomik kriz olması gerektiğini ve bu krizden kurtulmak için de çözüm yollarına ulaşılmasının elzem olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 14:35
  1. Konya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. abdüllatif şener
  6. CHP
  7. İBB
  8. yerel seçimler

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