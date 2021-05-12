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Gündem Bu seçim anketine muhalefet bile inanmaz! İşte kahkahaya boğan oranlar
Gündem

Bu seçim anketine muhalefet bile inanmaz! İşte kahkahaya boğan oranlar

Muhalif araştırma şirketi Gezici, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiğini iddia ettiği anketin sonuçlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 15:52:00 - 2021-05-12 15:54:58
Bu seçim anketine muhalefet bile inanmaz! İşte kahkahaya boğan oranlar

Gezici Araştırma şirketi kendini gülünç duruma düşüren bir anket daha açıkladı. 

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorunun sorulduğu iddia edilen anketin sonuçları güldürdü.

Gezici Araştırma, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlik olup 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bol keseden oy yazdı.

Masa başında yapıldığı hemen anlaşılan sözde anketin sonuçlarına göre; Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha fazla oy alıyor.

İşte muhalefetin bile inanmayacağı anketteki oy dağılımı:

Kılıçdaroğlu: 44,8

Erdoğan 43,1

Kararsızlar: 12,1

 

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