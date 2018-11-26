Bu sebzelerin faydalarını biliyor musunuz?

Havalar soğuyor, bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Kış hastalıkları kapımızı çalmadan kendimizi korumamızın en sağlıklı ve doğal yolu ise kış sebzelerinden geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman, kış sebzelerinin faydalarını anlattı…

PIRASA

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde vücudun kronik hastalıklara neden olan serbest radikallerle savaşmasına yardımcı olur. Flavonoid içeriği ile damar sağlığını korur ve rahatlatır. Ayrıca yüksek K vitamini içeren pırasa, kemik sağlığı ve kan akışını düzenlemeye yardımcı olur. Pırasada bulunan lutein ve zeaxanthin, göz hücrelerini oksidatif strese karşı korur. Hamilelik döneminin önemli bileşeni olan folat kaynağı olması açısından da gebelikte en azından haftada bir-iki kez alımı önemlidir.

LAHANA

İçeriğinde B, C ve E vitaminleri bulunan lahana, aynı zamanda güçlü antioksidan özelliği ile kış hastalıklardan korunmada yardımcı olur. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, prostat kanserini önlemede önemli etkisi olduğunu savunuyor. Pırasadaki gibi güçlü C vitamini içeriği de hastalıklardan korunmaya yardımcı oluyor. Zengin lif kaynağı bulundurması sebebiyle mide ve bağırsak sağlığını korumada etkilidir. Özellikle kabızlık şikayeti olanlar rahatlıkla tercih edebilir. Zengin posa içeriği sayesinde tokluk süresinin uzamasına ve bu sayede kilo kontrolünde tercih sebebidir. Aynı zamanda vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

KARNABAHAR

C vitamini ve folik asitten zengin olan karnabahar; meme, mide ve kalın bağırsak kanserine karşı korunmada yardımcı olur. Demir açısından zengin olması sebebiyle kansızlığa bağlı oluşabilecek halsizlik ve yorgunluk gibi semptomların hissedilmesini azaltır. Kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu etki oluşturur. Kalsiyum içerdiğinden özellikle ihtiyacın arttığı büyüme çağında, gebelik ve emzirme dönemi ile yaşlılıkta sofralarda sıklıkla yer verilmelidir.

BROKOLİ

C vitamininden zengin olan brokoli, aynı zamanda yüksek oranda B kompleks vitamini ve yüksek lif içeriğine sahiptir. Bu sebeple tok tutuculuğu açısından diyet yapanlara alternatif olabilir. Göz sağlığı için de önemli olan vitamin ve mineralleri içerir. Tadından hoşlanmayanlara, değişik soslarla birlikte brokoliye şans vermelerini tavsiye ederim.

ISPANAK

A, B ve K vitamininden zengin olan ıspanak, kan pıhtılaşmasında önemli rol taşır. Demir, fosfor ve kalsiyum içeriği sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Osteoporozu (kemik erimesi) önlemede etkendir. Sindirim sistemini rahatlatır. Folik asit ve magnezyumdan zengin olduğu için migren hastaları sık sık tüketebilir.

BALKABAĞI

Alfa ve beta karotenden zengin olan balkabağı, bu sayede güçlü bir A vitamini kaynağıdır. A vitamininin en önemli özelliklerinin başında göz sağlığı gelir. Ayrıca C vitamininden zengin olmasıyla da bağışıklığı güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur. Yüksek lif içeriği ile hem kalp sağlığını, hem de bağırsak sağlığını korumaya yardımcıdır.