Bu sebzeleri şu hastalığı olanlar kesinlikle çiğ yememeli

Kış sebzeleri arasında ucuzluğu ile dikkat çeken lahana, solunum yolu enfeksiyonlarını önlemek için gerekli yüksek vitamin, mineral ve antioksidanı içermekte. Yemeklerinizde ve salatalarınızda bolca kullanabilir bağırsaklara yararlı etkisinden faydalanmak için turşusunu da yapabilirsiniz

Kış sebzelerinin, çeşit açısından az olsa da sağlığa mucize dokunuşlar yaptığı bir gerçek. Bu sebzeler arasında yer alan lahana doğada kırmızı, mor, beyaz ve yeşil olmak üzere farklı renklerde bulunur. Turşu, dolma, salata, çorba gibi çeşitli şekillerde tüketilir.

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nin en tipik sebzesi olan karalahana besin içeriği açısından diğer lahanalardan daha üstündür. Kanseri önleyici besinler arasında en üst sıralarda yer alır. Brüksel lahanası ise hem kanseri önler hem de zayıflatıcı etkisi vardır.

ZENGİN VİTAMIN İÇERİĞINE SAHİP

Lahanada en çok bulunan vitamin, kan pıhtılaştırıcı etkisiyle bildiğimiz K vitamini. Kan kalsiyum seviyesini düzenleyerek kemiklerin güçlenmesinde görev alır. Ayrıca kalp hastalıklarının önlenmesi için kesinlikle gereklidir. Lahananın yüksek oranda içerdiği, kemik, kas ve kan damarlarının sağlıklı olmasını sağlayan bir diğer vitamin ise C vitamini. Bu vitamin kollajen üretimini sağladığı için cildin elastik olmasında da etkin.

Kırmızı lahana, beyaz lahanadan yüzde 30 daha fazla C vitamini içermekte. Orta boy kırmızı lahananın dörtte biri, günlük diyetle alınması önerilen C ve K vitaminlerinin yüzde 85'ini karşılamanız için yeterli olur. Ayrıca lahana B vitamini içeriği sayesinde, enerji metabolizmanızı düzenleyerek kilo kaybınıza yardımcı olabilir. Orta boy kırmızı lahananın yarısı yaklaşık olarak 55 kalori içerir ve düşük glisemik indekse sahiptir. Bu özelliği ile ani acıkmaların önüne geçerek tok tutucu etki gösterir.

KALP SAĞLIĞI İÇİN VAZGEÇİLMEZ

Lahana içerdiği yüksek oranda polifenol ve sülfürlü bileşenler sayesinde güçlü antioksidan etki gösterir. Böylece vücutta hasar oluşumuna neden olan serbest radikal adı verilen moleküllerden hücrelerimizi korur. Serbest radikallerin vücutta fazla olması, damarlarda hasar oluşumuna neden olarak kalp hastalıkları için risk teşkil eder. Kırmızı lahana ise önemli bir antioksidan bileşik olan antosiyaninden zengindir ve rengini de bu bileşen sayesinde kazanmıştır.

Antosiyanin tüketimi arttıkça koroner arter hastalıkları azalır, kan basıncı düşer. Geniş kapsamlı 13 araştırmanın sonuçlarına göre antosiyaninden zengin bir beslenme kalp hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 5 oranında azaltmaktadır.

Brüksel lahanası ise zengin kaempferol ve omega 3 içeriği ile inflamasyon oluşumuna karşı kalkan oluşturarak kalp damar sağlığını korur. Bir çalışmada günde iki porsiyon Brüksel lahanası tüketen bireylerde, vücudun toksik maddelerden temizlenmesini sağlayan enzimlerin yüzde 15-30 oranında arttığı ve serbest radikallerin oluşturduğu oksidatif stresin yüzde 28 oranında düştüğü bulunmuştur.

YÜKSEK TANSİYONA KARŞI KORUYUCU

Yüksek tansiyonun önüne geçmek için sodyum tüketimini azaltmak, potasyumu artırmak gerekir ki bunu sağlayacak mucize besin lahanadır. Potasyum vücutta sıvı elektrolit dengesinin sağlanması için gerekli önemli bir mineraldir. Lahana, potasyum içeriği sayesinde idrar ile sodyum atımını artırarak kan basıncını düzenler. Orta boy kırmızı lahananın yarısı günlük almamız gereken potasyumun yüzde 12'sini karşı