  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bu savaş bitmez! Zelenskiy'den yeni mesaj
Dünya

Bu savaş bitmez! Zelenskiy'den yeni mesaj

Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna toprakları hakkında açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 'Ukrayna kendine ait olanı geri alacak' diyerek savaşın daha çok uzun süreceğinin işaretini verdi. Zelensky ayrıca İngiltere'den glen zırhlı araç ve tank gönderilmesi haberlerini memnuniyetle karşıladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 01:32:00 -
Bu savaş bitmez! Zelenskiy'den yeni mesaj

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğünü tekrar sağlaması için mücadele verdiklerini belirterek, Rusya'nın kontrolünde olan Ukrayna topraklarını geri alacaklarını söyledi.

Zelenskiy, gece saatlerinde yayımladığı günlük görüntülü mesajında, ülkesinde Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğünü hatırlattı.

Rus ordusunun, Ukrayna'da devam eden savaştaki inisiyatifi ele geçirmek için yeni bir girişimler hazırladığını iddia eden Zelenskiy, "Her gün ve her gece düşmanın potansiyelini azaltmak için hareket ediyoruz." dedi.

İngiltere tank gönderecek

Ortak ülkeleri Ukrayna'ya silah yardımını hızlandırmaya çağıran Zelenskiy, "Bugün İngiltere'den güzel bir örnek oldu. Yeni bir savunma yardım paketi açıklandı. Tam da ihtiyaç duyulan şeyler. Tanklar, diğer zırhlı araçlar, toplar." ifadesini kullandı.

Ülkesinin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için mücadele verdiklerini vurgulayan Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Eminim ki Ukrayna bayrağı Donetsk Havaalanına, Donetsk'e ve Donbas'ımızın diğer şehir ile köylerine ve geçici olarak işgal edilmiş diğer bölgelere geri dönecek. Geçici anahtar bir kelimedir. Ukrayna kendine ait olanı geri alacak."

Dnipro saldırısında ölenlerin sayısı 40'a çıktı

Zelenskiy konuşmasında, Rus ordusunun, iki gün önce Ukrayna'nın Dnipro kentindeki bir konuta füze saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 40'a kadar yükseldiğini söyledi.

Saldırıda ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu kaydeden Zelenskiy, 22 kişiden haber alamadıklarını, enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Zelenskiy, Rus ordusunu Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar düzenlemekle suçladı.

Kremlin, Dnipro'ya gerçekleştirilen füze saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetmişti

Öte yandan, Dnipro'daki saldırıyla ilgili bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rus ordusu yerleşim binalarına veya sosyal altyapı tesislerine saldırı düzenlemiyor." demişti.

Rusya'nın '600'den fazla Ukrayna askerini öldürdük' açıklamasına cevap geldi
Rusya'nın '600'den fazla Ukrayna askerini öldürdük' açıklamasına cevap geldi

Dünya

Rusya'nın '600'den fazla Ukrayna askerini öldürdük' açıklamasına cevap geldi

Ukrayna'da savaşın seyri değişecek! ABD kimseye yapmadığını yapıyor
Ukrayna'da savaşın seyri değişecek! ABD kimseye yapmadığını yapıyor

Dünya

Ukrayna'da savaşın seyri değişecek! ABD kimseye yapmadığını yapıyor

Ukrayna'da savaşın dozu arttı! Zelenskiy son durumu açıkladı
Ukrayna'da savaşın dozu arttı! Zelenskiy son durumu açıkladı

Dünya

Ukrayna'da savaşın dozu arttı! Zelenskiy son durumu açıkladı

Rus kamikaze dronları Ukrayna için tehdit olmaktan çıkacak! ABD'den vampir siparişi
Rus kamikaze dronları Ukrayna için tehdit olmaktan çıkacak! ABD'den vampir siparişi

Dünya

Rus kamikaze dronları Ukrayna için tehdit olmaktan çıkacak! ABD'den vampir siparişi

ABD'den Ukrayna için kritik Patriot adımı
ABD'den Ukrayna için kritik Patriot adımı

Dünya

ABD'den Ukrayna için kritik Patriot adımı

Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu aştı
Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu aştı

Dünya

Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu aştı

Yunan analist isyan etti: Türkiye'ye karşı kullanmamız gereken silahları Ukrayna'ya gönderiyoruz
Yunan analist isyan etti: Türkiye'ye karşı kullanmamız gereken silahları Ukrayna'ya gönderiyoruz

Gündem

Yunan analist isyan etti: Türkiye'ye karşı kullanmamız gereken silahları Ukrayna'ya gönderiyoruz

Türkiye ve Ukrayna arasında temas
Türkiye ve Ukrayna arasında temas

Siyaset

Türkiye ve Ukrayna arasında temas

Rusya'dan olay Ukrayna hamlesi
Rusya'dan olay Ukrayna hamlesi

Dünya

Rusya'dan olay Ukrayna hamlesi

Rusya’nın Ukrayna kararına ABD'den yorum: Delilik
Rusya’nın Ukrayna kararına ABD'den yorum: Delilik

Dünya

Rusya’nın Ukrayna kararına ABD'den yorum: Delilik

Ukrayna'dan o iddialara yalanlama!
Ukrayna'dan o iddialara yalanlama!

Dünya

Ukrayna'dan o iddialara yalanlama!

Ukrayna'da tank savaşları
Ukrayna'da tank savaşları

Dünya

Ukrayna'da tank savaşları

"Ukrayna'ya tank gönderemeyeceğiz"

Dünya

"Ukrayna'ya tank gönderemeyeceğiz"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle hainlik ne görüldü ne duyuldu! Haluk Bayraktar canlı yayında sözde generalin neler yaptığını açıkladı
Gündem

Böyle hainlik ne görüldü ne duyuldu! Haluk Bayraktar canlı yayında sözde generalin neler yaptığını açıkladı

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar katıldığı canlı yayında Bayraktar SİHA'yı yaparken bir generalin kendilerini nasıl engellemeye kalktığını açık..
İngiliz The Economist'ten çarpıcı Meis adası yorumu!
Gündem

İngiliz The Economist'ten çarpıcı Meis adası yorumu! "Türkiye küçük Yunan adasını ele geçirebilir mi?"

İngiliz The Economist Dergisi, Türkiye ile Yunanistan arasında krize sebep olan tartışmalı Meis Adası ile ilgili "Türkiye küçük Yunan adasın..
İYİ Parti'den flaş Baykar açıklaması! Babacan'ın sözleri tepki çekmişti
Gündem

İYİ Parti'den flaş Baykar açıklaması! Babacan'ın sözleri tepki çekmişti

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'ı hedef alan sözleriyle ilgili açıklama yaptı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23