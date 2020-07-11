Bu sahtekârlara kim ‘dur’ diyecek?

Çin orijinli sahte parçaların güvenli olmadığı kaydediliyor. Söz konusu parçaların otomobiller ile taşıtların yanında sürücülerin ve ailelerinin de hayatını da tehlikeye attığı dile getiriliyor.

Otomotivciler dertli

Ürün ticaretinin sanal ortama kaymasıyla tüketicinin korunmasının zorlaştığına dikkat çeken otomotiv ana ve yan sanayii firmalarının yetkilileri, “Cam, lastik, fren balatası gibi sahte ve korsan ürünler ekonomiyi sıkıntıya sokuyor. Gelinen aşamada bu ürünlerin değeri Türkiye’de 10.6 milyar dolar olup milli gelirin yüzde 1’ini aşıyor” diyorlar. Toplumda otomobil markası taşımayan ürünlerin sahte olduğu algısının yaygınlaştığından yakınan aynı yetkililer, “Sahte ve taklit ürünler, merdiven altında üretilerek hem taşıt hem de parça imalatçısının adının kullanıldığı ne olduğu belirsiz mamullerdir. Bunlar kullanışlı ve güvenli değildir. Taşıt imalatçısının markasıyla üretilen parçalar ise daha pahalıdan satıldığı için tüketicinin bu ürünlerin sahtesine denk gelme ihtimali güçlü” ifadelerini kullanıyorlar.