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Bu sabah başladı! İstanbul'da büyük asayiş denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, yılbaşı öncesi "Türkiye Güven-Huzur uygulaması" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapılıyor.

29 Aralık 2018 Cumartesi 10:57
Bu sabah başladı! İstanbul'da büyük asayiş denetimi

İstanbul'da "Türkiye Güven-Huzur uygulaması" çerçevesinde denetimler yapılıyor. Denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini arayarak GBT sorgulamalarını yaptı.

Araçları da durduran polis ekipleri hem araçlarda arama yaptı hem de sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını inceledi.

Bostancı İDO önünde yapılan uygulamada sırasında özel harekat ekipleri de katılırken dedektör köpekler de yer aldı.

Saat 09.00 başlayan denetimler devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 10:57
  1. İstanbul
  2. asayiş denetimi
  3. Türkiye Güven-Huzur uygulaması
  4. Yılbaşı öncesi denetim

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