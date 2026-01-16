Bu saatte çöp atmak 18 bin avroya mâl oluyor

Avrupa genelinde çevre kirliliğini önlemek amacıyla hayata geçirilen sıkı atık yönetimi uygulamaları, günlük alışkanlıklarını değiştirmeyenler için ciddi mali yaptırımlar doğuruyor. Özellikle İtalya’da belediyeler, çöp çıkarma saatlerinden atık ayrıştırma yöntemlerine kadar her detayı hem saha ekipleri hem de güvenlik kameralarıyla anbean takip ediyor. Kurallara uymayanlar ise basit bir ihlalin ardından binlerce avroluk ceza tebligatlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Yerel yönetimler, şehirlerin temizliğini korumak ve geri dönüşüm sisteminin aksamamasını sağlamak için çöp atımını katı takvimlere bağlamış durumda. Günün herhangi bir saatinde çöp çıkarmak, birçok Avrupa kentinde artık yasak kabul ediliyor. Belediyeler tarafından belirlenen saatler dışında sokağa bırakılan atıklar, doğrudan çevre suçu kapsamına giriyor ve dijital denetim sistemleri sayesinde ihlal anında kayıt altına alınıyor.

Çöp Çıkarma Saatlerine Dakika Dakika Denetim

İtalya’daki birçok belediyede çöp poşetlerinin belirlenen saatten önce kapı önüne bırakılması yasak. Örneğin saat 16.00’dan önce çöp çıkaran mülk sahiplerine yaklaşık 150 avro (yaklaşık 7 bin 560 TL) para cezası kesilebiliyor. Bazı bölgelerde bu kurallar, gürültü kirliliği ve akşam kısıtlamalarıyla birleştirilerek daha da sıkı hale getiriliyor.

Belediye polisi ve çevre müfettişleri yalnızca sokakları gezmekle yetinmiyor; ihlalleri tespit etmek için çöp poşetlerinin içeriğini bile inceliyor. Fiş, fatura veya kargo etiketi gibi belgeler üzerinden çöpün kime ait olduğu belirleniyor ve cezalar doğrudan adrese gönderiliyor.

Ayrıştırma Hatası Binlerce Liraya Mal Oluyor

Atıkların doğru şekilde ayrıştırılması da en az zamanlama kadar önemli. Plastik, cam, kağıt ve organik atıkların yanlış kutulara atılması halinde yaklaşık 300 avro (15 bin TL) ceza uygulanabiliyor. Geri dönüşüm sürecini korumak için uygulanan bu yaptırımlar, vatandaşları ve turistleri ekstra dikkatli olmaya zorluyor.

Büyük hacimli atıklarda ise rakamlar katlanıyor. Eski mobilya, yatak veya beyaz eşyayı izinsiz şekilde sokağa bırakanlar için cezalar 600 avrodan başlayıp 18 bin avroya kadar çıkabiliyor. Doğa koruma alanlarında yapılan ihlallerde ise hapis cezası, ehliyete el koyma gibi çok daha ağır yaptırımlar da gündeme geliyor.

Kameralar 7/24 Kayıtta

İtalya genelinde yaygınlaştırılan güvenlik kameraları ve mobese sistemleri sayesinde, araçtan çöp atan ya da yanlış saatte atık bırakanlar anında tespit ediliyor. Görüntü kayıtları, plakaya veya konut adresine ceza kesilmesi için yeterli delil kabul ediliyor. Yetkililer, “çevre suçu cezasız kalmaz” mesajını net bir şekilde veriyor.