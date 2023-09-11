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Sosyal Medya Bu rezillikleri durdurun artık! Gelin damadı boynuna tasma takarak eve soktu çevredekiler alkış tuttu
Sosyal Medya

Bu rezillikleri durdurun artık! Gelin damadı boynuna tasma takarak eve soktu çevredekiler alkış tuttu

Yeniakit Publisher
2023-09-11 18:21:00 - 2023-09-11 18:38:53

TikTok gibi sosyal medya platformlarının etkisiyle ne yapacaklarını şaşıran bazı kesimler, sözde geleneklerle de işi iyice ileri götürdü. Sosyal medyada paylaşılan, gelinin damadı tasmayla eve götürdüğü görüntülere tepki yağdı.

Yeni evlenen çiftin düğün gününde çekilen bir video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen görüntülerde gelinin damadın boynuna tasma taktığı anlar yer alıyor.

Görüntülerin devamında boynuna ip bağlanan damadın gelinin peşinde yeni evlerine girdiği görülüyor.

Görüntülere tepki yağdı

O esnada çevredekilerin de gelin ve damat sıradan bir şey yapıyormuş gibi alkış tutması dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede en çok izlenen videolar arasına giren görüntünün altına "Bu nasıl bir zihniyet? Hadi onu yapanlar neyse de alkış tutanlar neyi yaşıyorlar acaba?", "Ülkecek sonumuz kötü", "Ne yapacaklarını şaşırdılar, birbirlerine nasıl saygı duyacaklar acaba", "Tiktok sonrası ülkenin hali" şeklinde yorumlar yapıldı.

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