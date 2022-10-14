Bu rezalet Acun'u bitirir! Ilıcalı işte şimdi hapı yuttu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının foyası ortaya çıktı. Yarışmanın 2022 kadrosunda yer alan ve daha önce bir başka yarışmacı Gamze için sarf ettiği "Geri zekalı ve çakal" sözleri olay olan Burak Kaya'nın, geçmişte çeşitli projelerde rol aldığı tespit edildi.

MasterChef'te yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen yarışmacı Burak Kaya daha önce programda Hollywood'da küçük bir rolde yer aldığını söylemişti. Ancak gerçek öyle çıkmadı. Yemek yapmaya 7 yıl ara veren Kaya'nın Türkiye'de de bazı projelerde rol aldığı belirlendi.

Burak Kaya, 2014 yılında Kanal 7'de yayınlanan Elif dizisinde kamera önüne geçmiş.

MasterChef yarışmacısı Burak Kaya'ya, dizinin birçok sahnesinde rastlamak mümkün.

Burak Kaya, 2012 yılında Türkiye'de ünlü olan bir gofret markasının da reklam yüzü olmuş.

Kaya'nın daha önce çeşitli projelerde rol alması, sosyal medyada tartışma çıkardı. Kullanıcılar, bu tür yemek programları için bile ajanstan yarışmacı seçildiğini, izletilen birçok şeyin kurgu olduğunu söyledi.