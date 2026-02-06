Bu resimdeki kurdu kimse bulamıyor!

Sınırlarınızı zorlayacak bir testle daha karşınızdayız. Bu testte görselde ustaca gizlenmiş kurdu bulmak için 9 saniyeniz var. Hazırsanız başlayalım...

Sizi oldukça zorlayacak bu testte resimde gizlenmiş kurdu bulmanız gerek.

Görselde ustaca gizlenmiş kurdu bulmak için sadece 9 saniyeniz var. Yalnızca yüksek IQ'su olanlar resimdeki gizli kurdu verilen sürede buluyor.

Bu testte önemli olan göz önünde olan ipuçlarını bulup doğru yanıta verilen sürede ulaşmak.

Çözmesi oldukça eğlenceli olan bu testi başarıyla geçtiyseniz tebrikler. Bu sizin yüksek IQ'lu olduğunuzu gösteriyor.

Ancak bulamayanlar içinde cevaba geçmeden önce bazı ipuçları vereceğim. Kafa karıştırıcı bu testte doğru yanıta ulaşmak için kalıpların dışında düşünebilmeniz gerekiyor.

Farklı bakış açısıyla bakarak normal şartlarda göz önünde olmayan yanıta kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

9 saniyede gizli kurdu bulamayanlar için doğru yanıt aşağıda: