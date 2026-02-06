  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: ABD ile diyaloğa hazırız Yalnızca büyük devletler bunu başarır! 11 il yeniden ayağa kalktı Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de! SGK başkanlığına yeni isim atandı 'Kent lokantası açtık' diye övünüyorlardı! Twerk'çü Sinem'den yemeğe enflasyon üstü zam Epstein pisliği Avrupa'yı sallıyor! Resmi soruşturma başlattılar Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı Bakan Uraloğlu inceleme yaptı! Malatya’nın yükü hafifliyor… Kuzey Çevre Yolu’nda sona doğru YPG'nin istismar alanları daralıyor! Suriye devlet televizyonunda Kürtçe sürprizi Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığına Adaylığını Açıkladı Barış masası yeniden kuruluyor! Zelenskiy Üçlü müzakereler için adresi açıkladı
Yaşam Bu resimdeki kurdu kimse bulamıyor!
Yaşam

Bu resimdeki kurdu kimse bulamıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bu resimdeki kurdu kimse bulamıyor!

Sınırlarınızı zorlayacak bir testle daha karşınızdayız. Bu testte görselde ustaca gizlenmiş kurdu bulmak için 9 saniyeniz var. Hazırsanız başlayalım...

Sınırlarınızı zorlayacak bir testle daha karşınızdayız. Bu testte görselde ustaca gizlenmiş kurdu bulmak için 9 saniyeniz var. Hazırsanız başlayalım...

Sizi oldukça zorlayacak bu testte resimde gizlenmiş kurdu bulmanız gerek.

Görselde ustaca gizlenmiş kurdu bulmak için sadece 9 saniyeniz var. Yalnızca yüksek IQ'su olanlar resimdeki gizli kurdu verilen sürede buluyor.

Bu testte önemli olan göz önünde olan ipuçlarını bulup doğru yanıta verilen sürede ulaşmak.

Çözmesi oldukça eğlenceli olan bu testi başarıyla geçtiyseniz tebrikler. Bu sizin yüksek IQ'lu olduğunuzu gösteriyor.

Ancak bulamayanlar içinde cevaba geçmeden önce bazı ipuçları vereceğim. Kafa karıştırıcı bu testte doğru yanıta ulaşmak için kalıpların dışında düşünebilmeniz gerekiyor.

Farklı bakış açısıyla bakarak normal şartlarda göz önünde olmayan yanıta kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

9 saniyede gizli kurdu bulamayanlar için doğru yanıt aşağıda:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23