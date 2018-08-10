Bu rekor havacılık tarihinde yok!

SEDAT YILMAZ

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, iştirakleriyle birlikte 52 bin kişiye istihdam sağlayan THY’nin tarihinin büyümede rekor seviyeleri yakaladığını söyledi. Aycı, dünyanın ve Türkiye’nin bir numarası olarak nitelendirdiği İstanbul Yeni Havalimanı’nın faaliyete geçmesine aylar kala yönetim ve icra kurulu üyeleriyle İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında THY’nin 2018 yılı ilk yarı finansal ve mali tablolarını açıklarken yeni havalimanı ile ilgili bilgiler verdi.

5 BİN TIR’LA, 45 SAATTE TAŞINACAK

Aycı, şirketin İstanbul 3. havalimanına geçiş süreciyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Havacılık tarihinin en büyük taşınmasının gerçekleşeceğini kaydeden Aycı, THY’nin taşınmasının 5 bin TIR’la 45 saatte biteceğini belirtti. Aycı, 33 bin THY personelinin 3. havalimanına geçeceğini söyledi.

THY yolcu ve kargoda yüzde 85,3 performans ile tarihinin en yüksek Temmuz ayı doluluk oranını yakaladı. 2018 yılı ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam gelirlerini yüzde 30 artıran şirket, petrol fiyatlarındaki artışlara rağmen yükselen talep ve birim gelirlerle esas faaliyet kârını 15 kat artırarak 17 milyon dolardan 258 milyon dolara çıkardı. Şirketin birim geliri yüzde 11,7 artışla 7,29 cent olarak gerçekleşti.

HEDEF 75 MİLYON YOLCU

THY’nin ikinci çeyrekteki net kârı ise 441 milyon lira oldu. Şirketin geçen yıl ikinci çeyrekte 194 milyon lira zarar açıklamıştı. 2017 ilk yarısında 434 milyon dolar zarar eden THY, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yarım milyar dolara yakın bir iyileşme gerçekleştirdi.

İkinci çeyrek finansal tablolara göre toplam hasılatı yüzde 48 artışla 13.84 milyar lira olarak gerçekleşen şirket, yılsonu itibariyle toplam 75 milyon yolcu ve yüzde 81 doluluk oranıyla yaklaşık 12,5 milyar dolar satış geliri hedefliyor.