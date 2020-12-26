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Sağlık Bu rahatsızlığı hafife almayın!
Sağlık

Bu rahatsızlığı hafife almayın!

Günlük aktiviteler sırasında harcanan enerjiyi geri kazanmak için uykunun önemli olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, konuşma, hafıza ve esnek düşünmeyle ilgili değerlerin normal ölçülerde seyretmesi için uykuya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:16:00 -
Bu rahatsızlığı hafife almayın!

Uykunun kişinin işitsel veya diğer uyarılarla uyanabileceği bir bilinçsizlik durum olduğunu ifade eden uzmanlar, insan ömrünün üçte birinin ise uykuda geçtiğini söyledi.

Günlük aktiviteler sırasında harcanan enerjiyi geri kazanmak için uykunun önemli olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, “Konuşma, hafıza ve esnek düşünmeyle ilgili değerlerin normal ölçülerde seyretmesi için uykuya ihtiyaç vardır. Yani, uyku beyin gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Şayet uyku düzeni oluşmazsa, unutkanlık, dalgınlık, kendini rahatsız hissetmek, konsantrasyon bozukluğu, odaklanmada zorluk, duygu durum bozukluğu ve fiziksel bozukluk gözlenebilir. Uyku apnesi üst solunum yolunun açık kalmasını sağlayan kaslarda gevşeme ile başlar. Dil kökü, yumuşak damağın veya aşırı büyümüş bademciklerin hava yolunu tıkaması sonucunda en az 10 saniye nefes alınamaz. Solunum çabası sürse de, bir süre sonra daha da artan bu çaba beyni uyarır ve hava yolu açılır. Solunumu durana kadar horlayan kişi, gürültülü bir homurdanma ile yeniden nefes almaya ve horlamaya devam eder” dedi.

Uyku apnesinin belirtilerinin ise horlama, tanıklı apne, gündüz aşırı uyku hali ile kendini ortaya koyduğunu belirten Burgazlıoğlu, "Bunların haricinde sabah baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, baş ve boyunda terlemedir. Bundan kurtulmak için kilo verilmesinin ve KBB muayenesi çok önemlidir. Orta ve ağır olgularda CPAP, hafif olgularda ise cerrahi ve ağız içi araç uygun tedavi yöntemleri uygulanmaktadır” diye konuştu.

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