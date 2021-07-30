Bu provokasyon cezasız kalmamalı! Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlundan Kürt vatandaşlarımızı kışkırtma çabası

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Toplumun sinir uçlarını kaşımak isteyenlerden birisi de eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu oldu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gergerlioğlu, "Kürtler, sadece bugün öldürülmedi, dün de öldürülüyorlardı, 50 yıl önce de. Öldürülme nedenleri hiç değişmedi ama o nedenler hiç bilinmek de istenmedi. Yine öldürüldüler, aynı nedenler ve aynı yöntemlerle. Çok üzgünüm." dedi.

10 yıldır husumetli oldukları ortaya çıktı!

Konya'da yaşanan üzücü aile katliamının arkasından ise 10 yıl önce yaşanan ve daha sonra devam husumet çıktı. Bugünkü silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerden Yaşar Dedeoğulları'nın geçmiş dönemde verdiği bir ifadeye ulaşıldı. Dedeoğlu ifadesinde, "Komşum İ.A. kedilerimi yavruları ile birlikte götürmüştü. Ona 'Nataşa, kedilerimi getir' dedim." ifadelerini kullanmıştı. Emniyet, iki aile arasında on yıl önce başlayan husumetin ayrıntılarını inceliyor.