Bu protesto yürekleri dağlar! Sahaya öldürülen Gazzeli çocuklarla çıktılar! Görmezden gelenlere insanlık dersi verdiler!

Şili'de bulunan ve zamanında Şili'ye yerleşen Filistinliler tarafından kurulan Palestino takımı tüm dünyaya ders verecek bir protestoda bulundu.

Maç başlarken sahaya çıkan Palestino takımı oyuncuları, her zamankinden farklı olarak seramoniye çıktı. Normal şartlar altında futbolcular ve küçük çocuklar sahaya birlikte çıkması gerekirken, Palestino oyuncuları yanlarında çocuk olmadan sahaya çıktı.

İlk başta ne olduğuna anlam veremeyen taraftarlar gerçeği bir süre sonra anladı. Futbolcular ellerini çocuk eli tutuyormuş gibi yaparak başlangıç seramonisinin yapılacağı noktaya kadar geldikten sonra montlarını çıkartıp çocukların üşümesin diye üstünü örter gibi yaptı ve ardından da çocukların omuzlarından tutarak seramoniye devam etti.

Protestonun inceliğini anlayan taraftarlar da o anlarda Palestino takımı futbolcularına destek verdi.

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