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Sağlık Bu projenin sonuçları kısırlık tedavisinde yeni bir dönem açacak!
Sağlık

Bu projenin sonuçları kısırlık tedavisinde yeni bir dönem açacak!

Yeniakit Publisher
2023-10-12 16:35:00 - 2023-10-12 16:37:44
Bu projenin sonuçları kısırlık tedavisinde yeni bir dönem açacak!

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Kurucu Üyesi ve Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. H. Seda Vatansever’in kısırlık tedavisinde embriyonik bağ dokusunu oluşturan hücrelerden elde edilen kök hücreleri kullanmayı hedefleyen çalışması, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’ndan (TÜSEB) destek aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Kurucu Üyesi ve Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. H. Seda Vatansever’in kısırlık tedavisinde embriyonik bağ dokusunu oluşturan hücrelerden elde edilen kök hücreleri kullanmayı hedefleyen çalışması, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’ndan (TÜSEB) destek aldı.
Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile sağlık alanında yeni teknolojiler geliştirerek planlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Kurucu Üyesi ve Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. H. Seda Vatansever’in kısırlık tedavisinde önemli rol oynayacak olan “In vitro Oosit Matürasyonunu Destekleyen Mezenkimal Kök Hücre Kaynaklı Eksozomlarda LINE-1, Orf1 ve FTO Varlığının Araştırılması” başlıklı projesine destek verdi. Tıp dilinde “infertilite”, toplum arasında ise “kısırlık” olarak bilinen sorun, çocuk sahibi olmak isteyen pek çok çift için büyük bir problem. Üreme sistemine bağlı olan bu sağlık sorunu, tek bir sebebe bağlı olabildiği gibi birkaç faktörün birleşmesi ile de gerçekleşebiliyor. Kadınlarda kısırlığa neden olan sebepler arasında “oosit” (kadın yumurta hücresi) kalitesine ait problemler ön plana çıkıyor. Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Kurucu Üyesi ve Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. H. Seda Vatansever’in projesi de oosit kalitesi ve olgunlaşmasında, insan hücrelerinin bağ dokularında bulunan erişkin haldeki kök hücrelerden elde edilen küçük parçacıkların (eksozom) oosit olgunlaşması üzerinde oluşturduğu değişiklikleri inceliyor.
Bilimsel araştırmalarda niteliğin önemine vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Çalışmalarını sürdüren bilim insanlarımız büyük bir verimlilikle bilimsel yayın üretmeye ve proje geliştirmeye devam ediyor. Gerek Türkiye’den gerekse yurt dışından alınan proje fonları ve kabuller de yürüttüğümüz projelerin niteliğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
“Üniversite olarak akademisyenlerimizin araştırmalarına destek vermeyi en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Diğer yandan TÜSEB gibi değerli kurumların sağladığı destekler bilimsel üretkenliğin ve verimliliğin artmasına büyük bir katkı sağlıyor” vurgusu yaptı. Prof. Dr. Şanlıdağ, yakın zamanda destek alan yeni projeler ile ilgili açıklama yapacaklarını da sözlerine ekledi.

“Yürüttüğümüz projenin sonuçları kısırlık tedavisinde yeni bir ufuk açacak”
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’ndan destek alan araştırma projesi ile kök hücrelerden elde edilen ürünlerin kullanımı ile kadınlarda yumurta hücrelerinin kalitesini artırmada nasıl bir rol oynayacağını araştırdığını söyleyen Prof. Dr. H. Seda Vatansever, “Çalışmamız, oosit olgunlaşmasını inceleyerek klinik çalışmalar için ön veri sağlayacak” ifadesini kullandı.
“Özellikle olgunlaşmamış oositlerin yumurtalık dışında olgunlaşmasının tetiklenmesi kısırlık tedavisi açısından son derece önemli” diyen Prof. Dr. Vatansever, “Yürüttüğümüz projenin sonuçları, yeni oosit üretme ortamlarının da oluşturulmasını sağlayarak kısırlık tedavisinde yeni bir ufuk açacak” ifadesini kullandı.

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