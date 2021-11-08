Bu pisliği istifa temizler

Küfürbaz İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’a karşı partisinin tatmin edici bir müeyyide uygulamaması kamuoyunun tepkisini çekiyor. Şehit-gazi STK’ları, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in şehit yakınına galiz küfürle hakaret eden, şiddet uygulayan Türkkan’ı yalnızca parti Grup Başkanvekilliği görevinden almakla yetinmesiyle ilgili Akit’e değerlendirmelerde bulundular.

Sonuçları ağır olur

İçanadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen: “Şehit ve gazilerimiz, bu ülkenin şerefi ve namusudur. Aziz vatanımız için canlarını feda eden şehidimizin yakınına, bacısına çirkin sözler sarfeden, küfreden, kalıbının adamı olmayan Lütfü Türkkan’ı nefretle kınıyorum. İYİ Parti Genel Başkanı, acil ihraç kararı almalı ve partisinden atmalıdır. Bu şahıs, milletvekilliğinden de çıkarılmalıdır. Yoksa bugünden sonra il ilçe gezilerinde büyük sorunlarla karşı karşıya kalmaya hazırlıklı olmalıdırlar. Şehitlerimiz, şehit ailelerimiz, şehitlerimizin bacıları, çocukları sahipsiz değildir. Onların sahibi Yüce Türk Milletidir.”

Meclis gereğini yapmalı

Terörle Mücadelede Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat: “Şehitlerimiz ve gazilerimiz başımızın tacıdır. Milletin özünde ve mayasında namus kavramı ve kadına saygı vardır. Türkkan’ın galiz küfürler sarf etmesini kınıyoruz. Meclis’te ettiği yemini hatırlatmak isterim. TBMM’ye çağrıda bulunuyoruz; Gazi Meclis’te bulunmayı hak etmeyen bu şahsın milletvekilliğinin düşürülmesini, ayrıca herkesten açık ve net ifadelerle özür dilemesini ivedilikle bekliyoruz.”

İçindeki pisliği kusuyor

Avukat Hasan İlter: “Küp içindekini sızdırır. Bal varsa bal, pislik varsa pislik sızdırır. Bunların içinde pislik var. İYİ Parti yönetimi derhal bu zatı üyelikten atmak için disiplin kurulunu toplaması gerekirken basit bir görevden almayla Türk milletini salak yerine koymuştur. Bu yapılan Türkkan’ın yaptığı iğrençliğe, pisliğe çanak tutmaktır. Akşener, bütün televizyonlara ve gazetelere bir açıklama gönderip bu kişinin partiden ihraç edildiğini duyurması gerekirdi. Milletin vekili olduğunu söyleyen bu kişi nasıl olur da milleti için, vatanı için canını veren şehidimizin bacısına küfür edebiliyor. Cumhuriyet savcılarımız bu kişi hakkında ‘Halkı galeyana getirmek kin ve nefrete düşürmek’ suçundan soruşturma başlatılmalıdır. Türkkan’ın başka suçları da var. Onlar da üstüne eklenmeli.”

Akşener'de kovacak güç yok

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran: “Bu vekil Türk değildir. Bunu kendisi de iyi bilir. Ayrıca HDP’li Demirtaş’a güzellemeler düzen, ‘Burası Kürdistan’ diyen birisine sessiz kalan biridir. Bunlar tamamen proje partisidir. Demirtaş’ın eşine hakaret edildiğinde ilk Akşener tepki gösterdi. Şehit yakınına küfür eden birini kovamadı. Türkkan’ı Grup Başkanvekilliğinden almak sadece milletin gazını almaktır. Akşener’in Türkkan’ı kovacak gücü yoktur. Ancak milletimiz bunu unutmaz. Sandıkta cevap verir.”