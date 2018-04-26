Bu peynirler en sağlıklısı...

Bunlar lezzetli, çok yönlü ve birçok yemekte kullanılan peynirlerdir. Ayrıca hepsi harika bir kalsiyum ve protein kaynağıdır. Ancak bazı durumlarda çok tuzlu ya da yağlı olabilirler. Şimdi bu yazımızda size en sağlıklı peynir çeşitlerini anlatacağız. Böylece bunlar buzdolabınızdan hiç eksik olmayacak!



PEYNİRİN FAZLASI ZARAR OLABİLİR

Kimse peynirin zengin bir besin kaynağı olduğunu inkar edemez. Peynir doyurucudur ve tariflerimizin mükemmel bir tamamlayıcısıdır. Örneğin, rendelenmiş peynir olmadan makarna nasıl olur? Ya da erimiş peynir olmadan patates?

Güçlü bir kalsiyum kaynağıdır ve ayrıca protein ile amino asitler içerir (bunlardan bir tanesi de triptofandır). Bu yüzden her yaştaki insan için önerilir. Ancak, hayatta hiçbir şey mükemmel olmadığı için peynirin de size kalori ve sodyum olarak geri dönme özelliği vardır. Bu yüzden kararında yemelisiniz.

Uygun miktarda peynir sağlığınız için iyidir. Elbette daha sağlıklı olanları daha doğal ve daha az işlenmiş olanlardır. Ayrıca birçok peynirin tuzu daha azdır. Fakat bu, peynirin çeşidinden çok üreticisine bağlıdır.

Örneğin, kilo vermek için diyet yapıyorsanız taze peynirlerin kurutulmuş peynirlerden daha az yağ ve tuz içerdiğini unutmamalısınız. Bunlara tuzsuz ve düşük kalorili peynir olarak marketlerde bulabilecekleriniz de dahildir.

Bir diğer yandan keçi ya da koyun sütünden yapılan peynirler genellikle inek peynirlerinden daha sağlıklıdır. Bunun sebebi de şudur: sindirim sistemimiz bunlarda bulunan besin maddelerini daha iyi sindirir. Ayrıca daha fazla besin maddesi ve vitamin içerirler.

Aynı zamanda, inek sütünün çoğunlukla hormonlar ve yapay yemlerle (çimen yerine tahıl ile) beslenen ineklerden elde edildiğini de göz önünde bulundurmak gerekir.

Bu yüzden daha sağlıklı peynirleri ancak aile çiftliğinden ya da organik bir şirketten bulmak mümkündür.

EN SAĞLIKLI PEYNİRLER

Çoğu zaman diyet yapmaya başladığınızda peyniri en büyük düşmanlarınızdan biri olarak görürsünüz. Bunun sebebi içeriğindeki sodyum ile yüksek kalorili olmasıdır. Bununla birlikte, diğerlerinden daha sağlıklı olan peynir çeşitleri de vardır. Bunların hangileri olduğunu bilin ki günlük diyetinize azar azar ekleyin.

1. Ricotta

Bu peynir bol miktarda protein, A ve B vitaminleri ile çinko içerir. Ayrıca sodyum oranı düşüktür ve az yağlı olanlarını bulabilirsiniz. Ricotta, peynir altı suyunun ikinci defa işlemden geçirilmesiyle elde edilir. Rengi beyaz olur, pütürlü bir yapısı ve hafif bir tadı vardır. Ricotta hem tatlı hem de tuzlu tariflerde kullanılabilir. İtalya’da makarna tariflerinde en çok kullanılan peynirlerden biridir.

2. Pecorino romano peyniri

Bu da bir diğer sağlıklı peynir seçeneğidir. Koyun sütünden yapılır. Sert ve tuzlu bu peynir İtalya’nın Lazio bölgesinden gelir. En yaygın kullanımı sos yapımında ve erimiş haliyledir. Bazen rendelenerek makarnaya da katılır. Ayrıca diğer pecorino, toscano ve sardo çeşitlerinden daha tuzlu olur.

3. Süzme peynir

Bu peynir inek sütünün kaymağından elde edilir ve nasıl yapıldığına bağlı olarak daha az ya da daha çok yağlı olabilir. Birçok farklı biçimde bulunabilir: kremsi, karıştırılmış, tuzsuz ve laktozsuz olarak. Süzme peynir bolca protein ve başka besin maddeleri de içerir. Örneğin, kalsiyum, selenyum ve fosfor. Bir kase süzme peynirde 28 gram protein bulunur. Bu da kilo vermek istiyorsanız çok işinize yarayacaktır.

4. Parmesan

Bu peynir de İtalya’nın Parma şehrinden gelen bir başka sağlıklı peynir çeşididir, adını da buradan alır. Granüler bir yapısı vardır. Bu peynir ineğin Holstein ya da Reggiana cinslerinden elde edilen sütle yapılır. En az 1 yıl kurutulma süresi vardır. En yoğun tadı olanlar ise 3 sene bekletilir.

Bu peynirin sadece makarna ve çorbalarda kullanıldığı düşünülür. Ancak parmesan peyniri, küpler halinde doğranarak sosis ya da meyve ile beraber servis edildiğinde atıştırmalık olarak da yenebilir. İlk ortaya çıktığı ülkede hamile kadınlar, yaşlılar, çocuklar ve sporcular için önerilen bir peynirdir. Ayrıca sindiriminin diğer peynirlerden daha kolay olduğunu da bahsetmeden geçmeyelim.

5. Yıllanmış çedar

Laktoz intoleransı bir problem haline gelip kişiye bazı güçlükler yaşatabilir. Bunun sebebi bugün birçok yemeğin süt ürünleriyle yapılıyor olmasıdır. Peynirin tüm çeşitleri ise sütle yapılır. Ancak size iyi bir haberimiz var: yıllanmış çedar en sağlıklı peynir çeşitlerinden biri olmasının yanı sıra diğerleri kadar laktoz da içermez. Eğer uygunsa bir uzmanla konuşabilir ya da kendiniz deneyerek nasıl etki ettiğini görebilirsiniz.

6. Feta peyniri

Feta peyniri çoğunlukla koyun ve keçi sütlerinden yapılır. Bu tuzlu peynirin kendine özgü bir tadı vardır. Kolay dağılan kremsi bir yapıya sahiptir. Gerçek feta peynirini yemek istiyorsanız Yunanistan’da üretilmiş olanlarından almalısınız. Ayrıca kaliteli çeşitlerini Türkiye’de, Bulgaristan’da, Romanya’da ve Danimarka’da da bulabilirsiniz. Bu peynir salatada zeytinyağı, domates ve salatalık ile beraber kullanılır. Yaz ayları için mükemmeldir.

7. Panela

Bu taze, beyaz, pürüzsüz peynir pastörize inek sütünden elde edilir. Piyasadaki en sağlıklı peynir çeşitlerinden biridir. Genellikle küçük parçalar halinde atıştırmalık olarak servis edilir. Ayrıca sarımsak gibi farklı tatları absorbe etme özelliğine sahiptir. Bol miktarda protein içeren bu peynirin sağlıklı olması için düşük sodyum ve az yağ içerenlerini