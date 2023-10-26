Bu pazar toplu taşıma bedava mı? Bunu yapmadıysanız..

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl pazar gününe denk gelmesi, birçok kişinin tatil ve kutlama planlarını şekillendirdi. Özellikle aileleri ve arkadaşlarıyla özel anlar yaşamak isteyenler, çeşitli seyahatler yapmayı düşünüyor. Ancak toplu taşıma araçlarını kullanmayı planlayanlar, bu hizmetlerin ücretli olup olmadığını merak ediyorlar. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ulaşım ücretsiz olur mu?

BU PAZAR TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettep-İstanbul Havalimanı Metro seferleri 29 Ekim Pazar günü ücretsiz olarak hizmet verecek.

Diğer toplu taşıma araçları için alınan kararlar ise ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından duyurulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kısa süre içerisinde konuyla ilgili detaylı açıklamaları yapması bekleniyor. Bu uygulama, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını coşkuyla yapabilmeleri ve bayramın tadını çıkarabilmeleri için olumlu bir gelişme olarak karşılanıyor.

İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ ULAŞIM KULLANMAK İSTEYENLER DİKKAT!

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İstanbul'da yaşayan vatandaşların resmi tatil günlerinde ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmesi için İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapmış olması gerekiyor.

İstanbulkart kişiselleştirme işlemleri, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/adresindeki formun doldurulması gerekiyor. İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden de yapılabildiği gibi ayrıca 153 ile iletişime geçilerek de kişiselleştirme işlemi yapılabiliyor.