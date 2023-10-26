  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor

Tamı tamına 18 yıl! 'Avrupa bizi kıskanıyor ha ha ha' diyenlere gelsin

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Hadi len! Buna millet ancak bir tarafıyla güler

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Üçüncü dünya savaşının kıyısından dönüldü! Dehşete düşüren anlar

Aleyna Tilki'den şoke eden Adnan Oktar itirafı! '13 yaşındayken...'

Tüketicileri uyaran konfederasyon başkanı sosyal medyada dolandırıldı!
Aktüel Bu pazar toplu taşıma bedava mı? Bunu yapmadıysanız..
Aktüel

Bu pazar toplu taşıma bedava mı? Bunu yapmadıysanız..

Yeniakit Publisher
2023-10-26 14:37:00 -
Bu pazar toplu taşıma bedava mı? Bunu yapmadıysanız..

Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Resmi tatil olması nedeniyle köprüler, otoyollar ve toplu taşıma hizmetleri hakkında birçok soru gündeme geliyor. Peki bu pazar toplu taşıma bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl pazar gününe denk gelmesi, birçok kişinin tatil ve kutlama planlarını şekillendirdi. Özellikle aileleri ve arkadaşlarıyla özel anlar yaşamak isteyenler, çeşitli seyahatler yapmayı düşünüyor. Ancak toplu taşıma araçlarını kullanmayı planlayanlar, bu hizmetlerin ücretli olup olmadığını merak ediyorlar. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ulaşım ücretsiz olur mu?

BU PAZAR TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettep-İstanbul Havalimanı Metro seferleri 29 Ekim Pazar günü ücretsiz olarak hizmet verecek.

Diğer toplu taşıma araçları için alınan kararlar ise ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından duyurulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kısa süre içerisinde konuyla ilgili detaylı açıklamaları yapması bekleniyor. Bu uygulama, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını coşkuyla yapabilmeleri ve bayramın tadını çıkarabilmeleri için olumlu bir gelişme olarak karşılanıyor.

İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ ULAŞIM KULLANMAK İSTEYENLER DİKKAT!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da yaşayan vatandaşların resmi tatil günlerinde ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmesi için İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapmış olması gerekiyor.

İstanbulkart kişiselleştirme işlemleri, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/adresindeki formun doldurulması gerekiyor. İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden de yapılabildiği gibi ayrıca 153 ile iletişime geçilerek de kişiselleştirme işlemi yapılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23