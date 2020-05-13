Bu parklara hiç çocuk uğramadı

Denizli’de 0-14 yaş çocukların sokağa çıkma kısıtlamasında 4 saatlik izin verilmesine rağmen bazı parklar boş kaldı. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 0-14 yaş aralığındaki çocuklar bugün 4 saatlik izinle dışarıya çıktı. Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında aileleri ile park ve yeşil alanlara akın ederken, mahallelerde bulunan bazı parklar ise boş kaldı. Kent genelinde birçok parkın boş kalması dikkatlerden kaçmadı. Parkların neden boş kaldığı ise soru işaretlerine neden oldu. Polis ekipleri sık sık sosyal mesafe, maske kullanımı konularında dolu olan parklarda uyarılarda bulundu.