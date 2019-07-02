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Bu para nereye gidiyor? Devlette 300 TL, internette 265 TL

Bir kısım ücreti devlet tarafından karşılanan uyku apnesi tedavisinde kullanılan solunum maskesiyle ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Maskenin, devlet ve hasta tarafından verilen ücretin yarı fiyatına bazı alışveriş sitelerinde satıldığı öğrenildi.

02 Temmuz 2019 Salı 16:12
Bu para nereye gidiyor? Devlette 300 TL, internette 265 TL

 Yeniakit.com.tr 

Uyku sırasında solunum bozukluğu yaşayan kişilerin tedavisinde kullanılan 'silikon esaslı NAZAL Maske ve Solunum devresi hortumu'nun ülkemizdeki satışında şoke eden bir detay ortaya çıktı.

Türkiye'de Respitek adlı firma tarafından satışı yapılan solunum maskesi devlet desteğiyle 521,04 TL'ye alınıyor. Bu ücretin 300 TL'si hastadan alınırken 221,04 TL'si devlet tarafından karşılanıyor. Söz konusu cihazı, devlet raporu dahilinde almak gibi bir şart yok. Cihaz aynı zamanda bazı alışveriş sitelerinde satılıyor. Buralarda satılmasının yanında bir ücret farklılığı da mevcut. Cihaz bu alışveriş sitelerinde 265 TL karşılığında alınabiliyor. Yani hasta 35 TL az bir ücret ödeyerek devlet desteği olmadan cihaza ulaşabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapmış olduğu 300 TL'lik desteğin nereye gittiği ise belirsiz bir durum olarak dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili olarak sitemize konuşan Yunus Köse isimli duyarlı bir vatandaş, "Uyku apnesi hastasıyım ve solunum cihazı kullanmaktayım. Kullanmış olduğumuz cihaza istinaden devlet tarafından yılda bir ödenek mevcut. Ülkemizde distribütör olan RESMED marka yetkili kurumu Respitek A.Ş, 62102 Cihaz Seri Nolu, Mirage Fx Maske için, hastadan 300 TL ve devletten 221,04 TL yani toplamda 521,04 TL ücret alınıyor. Sorun şudur bu maskeyi istediğiniz zaman, devlet desteğine ihtiyaç duymadan, rapor çıkarttırmadan piyasadan 265 TL karşılığında alabiliyorsunuz. Bu durumda tüketici olarak benim cebimde 35 TL ve devletin kasasında 221 TL kalıyor. Devletin ödediği 221,04 TL  bu ülkenin tüm vatandaşlarının parası olduğuna inanıyorum. Bu demek oluyor ki devlet ödenek olarak sömürülüyor. Yaşanan durum gündeme gelmeli ve devletin parası hiç olmamalı" ifadelerini kullandı.

SGK'nın harekete geçmesi bekleniyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yaşanan bu açık, sektör alanında dünyaya örnek teşkil eden yenilikleri hayata geçiren Türkiye’nin sağlık sisteminin yeni reformlara ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor. Özellikle sektörde yaşanan bu tarz açıklar için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bir an önce harekete geçmesi ve gerekli adımların atılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:12
  1. UYKU APNESİ
  2. uyku apnesi solunum chazı

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