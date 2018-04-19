Bu otu yiyen hastanelik oldu!

Bursa İnegöl'de oturan S. ailesi, Sakarya'nın Kartepe ormanlarına giderek kendi tabirleri ile "morakela" ismini verdikleri otu topladı.

Topladıkları bitkiyi evine getiren aile fertleri, aile kaynaşma yemeğinde otları yedikten sonra fenalaştı.

SABAHA KARŞI FENALAŞTILAR

Sabaha karşı mide bulantısı ve yüksek ateş rahatsızlığı görülen aile fertleri İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Hava S., Mehmet U., 2 yaşındaki Elif Erva G., Zekeriya S., Ayşe U., Leyla G., Asiye G., Ayşe U., Ayşe U., 61 yaşındaki Fatma U., Asiye U., Ayşe S., Hatice U., 3 yaşındaki Zeynep U., Fatma Ş., Şaban S., Yusuf U. ve Yakup U. ile Fatma S. hastanede tedavi altına alındı.

Emniyet ve İlçe Tarım Gıda Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ot türünden numune aldı.