Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu otu yiyen hastanelik oldu!

Bursa İnegöl'de ormandan topladıkları "morakela" otlarını akraba kaynaşma yemeğinde yiyen 19 kişi zehirlendi.

19 Nisan 2018 Perşembe 20:24
Bu otu yiyen hastanelik oldu!

Bursa İnegöl'de oturan S. ailesi, Sakarya'nın Kartepe ormanlarına giderek kendi tabirleri ile "morakela" ismini verdikleri otu topladı.
Topladıkları bitkiyi evine getiren aile fertleri, aile kaynaşma yemeğinde otları yedikten sonra fenalaştı.

SABAHA KARŞI FENALAŞTILAR
Sabaha karşı mide bulantısı ve yüksek ateş rahatsızlığı görülen aile fertleri İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Hava S., Mehmet U., 2 yaşındaki Elif Erva G., Zekeriya S., Ayşe U., Leyla G., Asiye G., Ayşe U., Ayşe U., 61 yaşındaki Fatma U., Asiye U., Ayşe S., Hatice U., 3 yaşındaki Zeynep U., Fatma Ş., Şaban S., Yusuf U. ve Yakup U. ile Fatma S. hastanede tedavi altına alındı.

Emniyet ve İlçe Tarım Gıda Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ot türünden numune aldı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 20:24
  1. Sakarya
  2. Bursa
  3. ot
  4. hastane

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'dan olaylı derbi sonrası açıklama!
    1. Trabzonspor'dan olaylı derbi sonrası..
    2. Josef de Souza'dan olaylı derbi..
    3. Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş..
    4. Ahmet Çakar'dan flaş açıklama! 'Bu..
    5. BJK TV'den flaş iddia:..
    6. Fenerbahçe'den flaş açıklama! 'Tolga..
    7. TFF'den olaylı derbi açıklaması!
    8. Derbinin faturası ağır oldu! 3-0..
    9. Fenerbahçe'nin alacağı ceza Süper..
    10. Doktoru Şenol Güneş'in son durumunu..
    11. Aziz Yıldırım: Kirli bir kumpas!
    12. Bomba kulis: Kılıçdaroğlu'nun adayı..
    13. Şekip Mosturoğlu: Türk futboluna..
    14. Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına..
    15. Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    16. Yoğurt suyunun faydaları
    17. Cilt neden kırışır?
    18. "Üç bakan seçim öncesinde istifa..
    19. Öksüren kişinin sırtına vurmayın
    20. Sudan'da sıcak gelişme! Görevden alındı
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!
    İhsanoğlu'ndan bomba 'Erdoğan' açıklaması
    İhsanoğlu'ndan bomba 'Erdoğan' açıklaması