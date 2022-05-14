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Medya Bu olursa, ortada Türkiye falan kalmaz
Medya

Bu olursa, ortada Türkiye falan kalmaz

Türkiye'nin son 150 yıllık tarihinin bürokrasi-halk çatışmasıyla geçtiğini, şimdi yeni bir seçim yaklaşırken bu çatışmanın tekrar gündeme geldiğini ifade eden Engin Ardıç, "Ne dersiniz, halk mı kazanacak, bürokrasi mi? Fakat bu sefer gelebilecek olan o bildiğiniz eski bürokrasi değildir. FETÖ-PKK kırması bir tuhaf ittifaktır. Türkiye biter, haberiniz olsun" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 10:12:00 -
Bu olursa, ortada Türkiye falan kalmaz

Türkiye'nin son 150 yıllık tarihinin bürokrasi-halk çatışmasıyla geçtiğini, şimdi yeni bir seçim yaklaşırken bu çatışmanın tekrar gündeme geldiğini ifade eden Engin Ardıç, "Ne dersiniz, halk mı kazanacak, bürokrasi mi? Fakat bu sefer gelebilecek olan o bildiğiniz eski bürokrasi değildir. FETÖ-PKK kırması bir tuhaf ittifaktır. Türkiye biter, haberiniz olsun" dedi. Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"(...) Bürokrasi, Türkiye'nin aristokrat sınıfıdır.

Halkla arasında derin bir çelişki ve hatta nefret vardır.

Türkiye'nin son yüz elli yıllık tarihini bu iki gücün çatışması şeklinde okuyabilirsiniz.

Fakat "sol bürokrasinin" her seferinde yanılmasını, "sağ bürokrasiden" her seferinde tokat yemesini ve şapa oturmasını da bir "tarihi komedya" şeklinde değerlendirebilirsiniz.

Şimdi yeni bir seçim yaklaşıyor...

Ne dersiniz, halk mı kazanacak, bürokrasi mi?

Fakat bu sefer gelebilecek olan o bildiğiniz eski bürokrasi değildir.

FETÖ-PKK kırması bir tuhaf ittifaktır.

Türkiye biter, haberiniz olsun.

O zaman görürüz o memurların suratlarını..."

 

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