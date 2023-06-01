‘Bu olursa hegemonyası kırılır’ Doların sonu için formül verdi

İngiliz ekonomist Jim O’Neill, günümüz dünyasının “Amerikalılaştırma’dan bıktığını ve farklı siyasi rejimlerin bir arada var olabilmesine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Jim O’Neill, RT’ye verdiği demeçte, Çin ve Hindistan’ın ciddi bir fikir birliği sağlaması durumunda ABD Doları’nın hegemonyasının sona erme sürecinin hızlandırılabileceğini ifade etti. O’Neill, İngiltere Hazine Bakanlığı görevini üstlendikten sonra 2001 yılında BRIC kavramını ortaya atarak, BRIC ülkelerinin dünya ekonomisindeki payının büyük ölçüde artacağını öngörmüş ve BRIC kavramının babası olarak anılıyor.

Financial Times gazetesinde yer alan bir makalede, bu kavramın yatırımcılar ve karar vericilerin bilgi yapısını yeniden şekillendirdiği ve küreselleşme sürecinin gelişmekte olan ülkelerin yükselişine doğru kaydığı belirtilmişti. Jim O’Neill, ABD Doları’nın hegemonyasının sonsuza kadar korunamayacağını ve insanların farklı kültürler, siyasi inançlar ve rejimlerin bir arada yaşayabileceği bir dünyayı görmek istediklerini ifade etti. İngiliz ekonomist Jim O’Neil, Henüz tam ters dolarizasyon gerçekleşmese de, BRICS ülkelerinin doların hegemonyasına meydan okuyabileceğini ekledi.