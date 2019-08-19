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Bu okulun öğrencileri hamileler

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde açılan Gebe Okulu’nda anne adayları hem sağlıklı gebelik geçirmek için eğitim görüyor hem de pilates yaparak vücut ölçülerini dengede tutuyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:48
Bu okulun öğrencileri hamileler

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde açılan Gebe Okulu’nda anne adayları hem sağlıklı gebelik geçirmek için eğitim görüyor hem de pilates yaparak vücut ölçülerini dengede tutuyor.


Balcalı Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Evrüke’nin öncülüğünde geçen mayıs ayında Gebe Okulu açıldı. Hamilelikten, doğum ve sonrasındaki 3 aylık lohusalık dönemine kadar anne adayları Gebe Okulu’ndan destek alıyor. İçerisinde eğitim odası, pilates ve kayıt odası bulunan okuldan gebeler oldukça memnun.


Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Evrüke, Gebe Okulu’nun hep hayalleri olduğunu belirterek, “Bunu gerçekleştirmiş olmanın büyük bir keyfi içerisindeyiz. Gebe Okulu’nda Mayıs ayından bu yana başladığımız bir program ama 2 yıldır altyapısını hazırladığımız bir program. Bunun arzu ediyoruz ki tüm Türkiye’deki hastanelerde açılsın bütün gebelerimiz daha kaliteli, sağlıklı bir gebelik süreci geçirsin. Üniversitemize gelen, hastanemize, bölümümüze ya da dışarıdan duyup katılmak istenilen bir okul burası” diye konuştu.



"Tüm problemlere alışıyorlar"


Gebelere yaşayabilecekleri problemler hakkında bilgiler verdiklerini aktaran Evrüke, “Bu programda gebeliğin başından sonuna kadar belirli aralıklarla gebelerimiz geldiğinde gebelik ile ilgili beslenme, acil durumlar, sorunlar ve doğum yaparken ne yapmaları gerekiyor gibi konuları veriyoruz. Gebelerimiz bu eğitimi aldıktan sonra doğuma geldiklerinde korkmadan ne yaşayacaklarını ne gibi problemlerle karşılaşacaklarını veya evlerine gittiklerinde ne gibi problemlerle karşılaşacaklarını bilerek kendi doktorlarına ve kliniklere başvuru yapmaları sağlanıyor” dedi.



"Gebeler korkularını yeniyor"


Balcalı Hastanesi doğumhane sorumlu hemşiresi Serpil Özel ise Gebe Okulu’nun hamile kadınların korkusunu yenmesi için çok önemli olduğunu kaydederek, “Gebelerimiz bu okuldan sonra doğum salonuna, doğumhaneye çok daha güvenle ve bilinçli bir şekilde geliyorlar. Korkularını yenmiş oluyoruz. Doğumhaneye geldiklerinde en azından tanıdık yüzlerle karşılaşmak, eğitim veren kişilerle birlikte olmak onlara ayrı bir güven veriyor. Amacımız annelere eşlerinde eşlik etmesi ama ne yazık ki eşler çoğu zaman işte olduğu için gelemiyorlar. Mayıs ayından itibaren biz 30 gebeye eğitim verdik. 3 oturum şeklinde. 3’üncü oturum sonrasında sertifika programımız var. Her oturum sonrasında pilates salonumuzda nefes egzersizi veriyoruz” ifadelerini kullandı.



"Bana inanılmaz faydalı oldu"


Gebeliğinin 31. haftasında olan ve mayıs ayından itibaren düzenli olarak derslere gelen Nermin Şahin Hocaoğlu, “Bana inanılmaz faydalı oldu. Zaman zaman beslenmede sorun yaşıyordum. Çünkü içinizde bir canlı büyüyor. Her ne kadar yemeye çalışsak bile günlük rutinden hariç annenin düzenli olarak beslenmesi gerekiyor. Doğum sonrası ve doğum öncesi öğrenmiş olduğum şeylerin inanılmaz faydasını gördüm son 3 aylık dönemimde. Çünkü gebelik haftanız ilerledikçe paniğiniz de artıyor. Bilinçli olarak bunların farkına varırsanız normal bir süreç olduğunu görüyorsunuz. Gebeliğin de devamını sağlarken herhangi bir sorun olmuyor” şeklinde konuştu.



"Bütün herkese öneriyorum"


Hastanede çalışan ve gebeliğinin 33. haftasında olan Fidan Yüce de “12’nci haftamdan sonra gebelikte nasıl beslenildiğini ve pilates eğitimlerini aldım. Çok yararını gördüm ve gelen bütün hastalarımıza kesinlikle öneriyorum” dedi.


Öte yandan, Balcalı Hastanesi içerisinde bulunan Gebe Okulu’na kayıt olmak için herhangi bir ücret talep edilmediği, hastaneye gelen gebelerin danışmadan kayıt için yönlendirildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:48
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