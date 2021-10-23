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Ekonomi BÜ Öğretim Görevlisi alıyor
Ekonomi

BÜ Öğretim Görevlisi alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 16:01:00 -
BÜ Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreBoğaziçi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Görevlisi” alınacak.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 22.10.2021
Son Başvuru Tarihi : 08.11.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 16.11.2021
Sözlü Sınav Giriş Tarihi : 19.11.2021
Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 24.11.2021 

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