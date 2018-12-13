Bu numarayı aramayın ve açmayın!

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TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları'na ait olduğu iddia edilen bir numaradan binlerce kişinin dolandırıldığı belirlendi.

Bu numarayı sakın aramayın ve açmayın

0888 233 20 40 numaralı hattın TÜVTÜRK'e ait olduğunu belirten sitelerin yönlendirmesiyle dolandırıcılık yapıldığı öğrenildi. Müşteri hizmetlerini aradığını sanan binlerce kişiden saniyeler içerisindeki konuşmalarında dahi onlarca TL'sini cebinden çalan dolandırıcılar, vatandaşları mağdur etti. 2-3 dakikalık konuşmalarında 100 TL'nin üzerinde bir ücretin faturalarına vatandaşlar soyguna isyan etti.

TÜVTÜRK'ten uyarı: İnternetteki yönlendirmelere dikkat

Dolandırıcılık haberlerinin ardından Tüvtürk, "Son zamanlarda çağrı merkezimize gelen şikayetlerde, araç sahiplerinin internetteki reklamlar ve tanıtıcı metinler ile bazı sitelere yönlendikleri ve bu siteler aracılığıyla aldıkları araç muayene randevularının karşılığında da ücret ödedikleri belirlenmiştir. Araç muayene randevuları www.tuvturk.com.tr internet sitemizden ve 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden bugüne kadar ücretsiz olarak verilmekte olup, bundan sonra ücretsiz olarak verilmeye devam edilecektir. Bunun dışında hiçbir internet sitesi ile bağımız veya işbirliğimiz bulunmamaktadır. Araç sahiplerini bu internet siteleri ile ilgili uyarmak ve randevularını internet sitemiz ve çağrı merkezimizden ücretsiz alabileceklerini hatırlatmak isteriz" açıklamasında bulunduğu belirlendi.

TÜVTÜRK açıklama ile yetinmemeli

Vatandaşlar ise TÜVTÜRK'ün açıklamalarla yetinmeyip bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşılık mücadele vermesini bekliyor. Mağdurlar, TÜVTÜRK'ün kendi adını kullanan bu şebekeye karşı hukuki olarak mücadele vermesini bekliyor.

Devlet önlem almalı

Sabit ve mobil operatörlerin dolandırıcılara yönelik herhangi bir müdahalede bulunmaması ve adeta çanak olması da tepkiyle karşılanırken vatandaşlar, devletin bu soyguna artık 'dur' demesini istiyor.