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Gündem Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı
Gündem

Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı

Tam 2 bin 500 liraya 1881 adet özel baskı diye Atatürk kitabı satan sözde gazeteci Yılmaz Özdil takipçilerini bile şaşırtan bir paylaşıma imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 06:22:00 -
Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı

Muhafazakar insanlara sık sık saldıran Yılmaz Özdil, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunacağına skandal bir paylaşımda bulundu.

Sözde gazeteci Özdil, Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsetme planına karşı Mavi Vatan'daki haklarımız için destek olacağına köstek oldu.

İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını paylaşan Özdil, ikili arasında uydurduğu hayali diyalog şöyle:

Taarruz emri vereyim mi İsmet?
Ordular ilk hedefiniz White Sea'dir ileri filan…
Gülmekten sigaramı düşürücem.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Fransa ile savaşın eşiğine geldiği bir dönemde Özdil'in hazımsızlığını Atatürk ve İnönü üzerinden göstermesi takipçilerini bile şaşırttı.

 

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Yorumlar

Eyup

Bu menfaatçi sapıklara sorsan" ... deliğin nerede" bilmezler. Ama memlekette o kadar çok mal varki 2500 liraya kitapta satar, 3500 liraya emzikte.
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serdar-1.

Bu Ülkede hiç kimse makamı ne olursa olsun,kendisini ATATÜRK'ün yerine koyamaz.ATATÜRK Ebedi Liderimizdir.
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