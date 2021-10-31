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Gündem Bu ne rezillik! Gece kulübü mü okul bahçesi mi?
Gündem

Bu ne rezillik! Gece kulübü mü okul bahçesi mi?

İzmir Atatürk Lisesi'nin 29 Ekim etkinliğinde, öğrencilere "vals" gösterisi yaptırıldı. Kız lise öğrencileri için yapılan kıyafet tercihi tepkileri de beraberinde getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 21:37:00 - 2021-10-31 21:44:01

 Yeniakit.com.tr 

29 Ekim etkinlikleri kapsamında, ülke genelinde etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklerden birisi de İzmir Atatürk Lisesi'ndeydi.

Gece kulübünde gibi kıyafet!

Lise öğrencileri okul bahçesine asılan Mustafa Kemal posterinin önünde toplandı. Erkek öğrencilere takım elbise giydirilirken, kız öğrenciler için ise adeta gece kulübündeymiş gibi bir kıyafet tercihi yapıldı.

Kız ve erkek öğrencilerin ikişerli gruplar halinde birbirine sarılarak yaptıkları "vals" gösterisine tepki yağdı.

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