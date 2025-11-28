Bu ne rezillik! Galatasaray Coca Cola ile anlaşınca 'Filistin'e Özgürlük!' pankartını kaldırdı!
Siyonist destekçisi Coca-Cola’nın Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sunduğu sponsorluk teklifini üç takımda kabul etti! Galatasaray cephesinde büyük bir rezillik patlak verdi.
Galatasaray, Coca-Cola ile sponsorluk anlaşması imzalamadan bir kaç gün önce stadyumdan "FreePalestine" pankartını kaldırdı!
Bebekleri öldürüp "öldürecek başka çocuk yok mu" diye espiri yapan İsrail Ordusu'nun büyük destekçileri arasında bulunan Coca Cola ile anlaşmaya varan kulüplere, taraftarların keseceği ceza merak ediliyor...