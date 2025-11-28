  • İSTANBUL
Son Haberler

Erdoğan’ın 2014’teki o tarihi anı yeniden gündemde! Papa’nın önünde okunan ferman yine konuşuluyor

İBB Vurgununda Şok İfade: Rüşvet Çantaları Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya Nasıl Taşındı?

Ağca’nın İznik’teki sözleri gündemi sarstı! Papa 14. Leo ile görüşme isteğini böyle açıkladı

Bebek katili destekçisi Coca-Cola'nın sponsorluğunu, hepsi kabul etti!

Hong Kong’daki faciada bilanço ağırlaşıyor!

İznik’te papa alarmı! 2 Bin 300 Polisle Zirve Güvenlik

Polis tarafından yanlış adrese baskında öldürülen Suriyeli için Emniyet harekete geçti!

Avrupa'da savaş paniği: Fransa 18 yaşındaki gençleri askere alacak!

28 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

28 Kasım 1115: Deylemî'nin vefatı (Muhaddis ve Tarihçi)
Gündem

Bu ne rezillik! Galatasaray Coca Cola ile anlaşınca 'Filistin'e Özgürlük!' pankartını kaldırdı!

Bu ne rezillik! Galatasaray Coca Cola ile anlaşınca 'Filistin'e Özgürlük!' pankartını kaldırdı!

Siyonist destekçisi Coca-Cola’nın Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sunduğu sponsorluk teklifini üç takımda kabul etti! Galatasaray cephesinde büyük bir rezillik patlak verdi.

Siyonist destekçisi Coca-Cola’nın Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sunduğu sponsorluk teklifini üç takımda kabul etti! Galatasaray cephesinde büyük bir rezillik patlak verdi.

Galatasaray, Coca-Cola ile sponsorluk anlaşması imzalamadan bir kaç gün önce stadyumdan "FreePalestine" pankartını kaldırdı!

Bebekleri öldürüp "öldürecek başka çocuk yok mu" diye espiri yapan İsrail Ordusu'nun büyük destekçileri arasında bulunan Coca Cola ile anlaşmaya varan kulüplere, taraftarların keseceği ceza merak ediliyor...

81 yaşındaki balıkçı, İsrail alıkoyduğu oğullarının yolunu gözlüyor

Dünya

81 yaşındaki balıkçı, İsrail alıkoyduğu oğullarının yolunu gözlüyor

Helal olsun dedirtti! Trabzonspor Coca Cola sponsorluğunu reddetti

Gündem

Helal olsun dedirtti! Trabzonspor Coca Cola sponsorluğunu reddetti

Bebek katili destekçisi Coca-Cola'nın sponsorluğunu, hepsi kabul etti!

Gündem

Bebek katili destekçisi Coca-Cola'nın sponsorluğunu, hepsi kabul etti!

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı, konutlar havaya uçurdu!

Dünya

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı, konutlar havaya uçurdu!

İsrail Suriye'de 13 sivili katletti!

Dünya

İsrail Suriye'de 13 sivili katletti!

Yorumlar

Abdullah

Gitsinler İtrailde oynasınlar
