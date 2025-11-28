Borç batağındaki Barcelona kumara saplandı

Katalan kulübün ZKP ile imzaladığı üç yıllık anlaşma, şirketin yapısı ve finansmanı hakkındaki belirsizlikler nedeniyle soru işaretleri yarattı. Barcelona’nın borç baskısıyla riskli sponsorluklara yöneldiği belirtiliyor.



Son dönemde mali sıkıntıları nedeniyle gündem olan FC Barcelona, Samoa’da kayıtlı, az bilinen bir kripto girişimiyle sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi. Financial Times’ın haberine göre, anlaşma yoğun eleştirileri de beraberinde getirdi. Barça’nın yeni gelir yaratma konusunda çaresiz kaldığı ve taraftarlarını finansal risklere maruz bırakabileceği eleştiriler arasında.

Esrarengiz kripto şirketi

Ağır borç yükü altındaki Katalan kulüp, bu ay Zero-Knowledge Proof (ZKP) ile üç yıllık bir anlaşma yaptığını duyurdu. Anlaşmaya göre ZKP, Barcelona’nın resmi blok zinciri teknoloji ortağı olacak. Firma, X hesabındaki henüz ilk paylaşımında dünyanın en tanınmış spor kulüplerinden biriyle sponsorluk anlaşmasını açıkladı. Hesabın o sırada yalnızca birkaç düzine takipçisi bulunuyordu.

Girişimin adı bile, kişisel verileri paylaşmadan belirli bilgilere sahip olunduğunu veya bir ödemeyi yapacak yeterli fona sahip olunduğunu kanıtlamaya yarayan bir kriptografi yönteminden geliyor. ZKP, perşembe günü 200 milyon adet “zero knowledge proof coin” için ilk açık artırmasını gerçekleştirdi.

ZKP’nin internet sitesi şeffaflığa bağlılık vurgusu yapmasına rağmen, şirketi kimin yönettiği ya da iddia edilen 100 milyon dolarlık finansmanın kaynağı hakkında çok az bilgi veriyor. Kullanım koşulları ise Samoa yasaları tarafından yönetiliyor.

Şirket internet sitesinde şu ifadelere yer veriyor: “Herkes ‘Bunun arkasında kim var?’ diye soruyor. Sanki isimleri bilmek kodu daha güçlü yapacakmış gibi. Yapmayacak. Biz gerçek kişileriz. Mühendisler, kriptograflar, eski kurucular, sistem yıkıcıları… Ama biz o halkla ilişkiler oyununu oynamıyoruz.”

ZKP, yorum talebine yanıt vermedi.

Barça yönetimi eleştirilerin odağında

Kripto ve futbol arasındaki ilişkiye odaklanan yazılarıyla bilinen ünlü finans uzmanı Martin Calladine ZKP hakkındaki bilgi eksikliğinin ‘ciddi bir endişe kaynağı’ olduğunu belirtiyor. Calladine aynı zamanda Barcelona’nın yaptığı anlaşmanın futbol kulüpleri ve şüpheli kripto şirketleri için kötü örnek oluşturabileceğini söyledi.

Barcelona’nın eski yönetim kurulu üyesi ve gelecek yıl başkanlık seçiminde Joan Laporta’ya rakip olmayı planlayan Xavier Vilajoana, kulübün ZKP ile anlaşma yapmadan önce nasıl bir inceleme süreci yürüttüğünü sorguladı.

Vilajoana, finansal açıdan zor durumda olan kulübün “çaresizlikle” hareket ettiğini belirtti ve “Barça yönetiminin, geçmişi bu denli şaibeli bir şirketle kulübü ilişkilendirmeyi seçmesi son derece endişe verici" açıklamasında bulundu.

Barcelona sorumluluk kabul etmiyor

Barcelona, Financial Times’ın ZKP anlaşmasıyla ilgili sorularını yanıtlamadı ancak çarşamba günü yayımlanan bir açıklamayı işaret ederek ZKP’nin coin açık artırmasıyla hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirtti.

Katalan kulüp, şirketin tokeniyle “herhangi bir bağlantısı olmadığını”, tokenin ihraç edilmesinden “hiçbir sorumluluk taşımadığını” ve “ilgili teknolojiyi kullanmadığını” ifade etti.

Şaibeli kripto şirketi

ZKP’nin geçmiş tarihli açıklamalarında yasal adının Braxova Ltd olduğu belirtiliyordu. Şirketin adresi ise Samoa’nın başkenti Apia’da iki katlı bir binada bulunan bir offshore danışmanlık şirketi olarak listelenmişti. Bu ifade daha sonra kaldırıldı.

ZKP, internet sitesinde ‘merkeziyetsiz’ bir proje olduğu ve birçok yargı alanına yayılmış kişilerle çalıştığı belirtiliyor.

Barcelona anlaşmasını duyuran basın bülteninde ZKP, kendisini “blok zincirin başı” olarak tanıtan Jeff Wilck’ten alıntılar paylaştı. FT haberinde ise Wilck hakkında başka bir bilginin bulunamadığı belirtiliyor. İsmin, Ethereum’un kurucularından Jeffrey Wilcke’ye benzer olduğu da dikkat çekiyor. Wilcke, LinkedIn üzerinden yapılan yorum talebine de yanıt vermemiş.

Finans yazarı Calladine Barcelona taraftarlarının satın alabilecekleri coinlerin “kolaylıkla değersiz hale gelebileceği” konusunda uyarıyor. Anlaşma kapsamında ZKP, hizmetlerini Barcelona’nın dijital kanalları üzerinden tanıtabilecek.

Barcelona nasıl bu hale geldi?

Bu anlaşma, Barcelona’nın 2017-2019 dönemindeki yanlış oyuncu transferleri sonrasında yaşadığı ağır mali baskı dönemini takip ediyor. Kulüp, İspanyol futbolunun harcama limitini ihlal ettiği için defalarca cezalandırıldı ve yıldız oyuncularını elinden çıkarmak zorunda kaldı. Son mali tablolarda kulübün net borcu 469 milyon euro olarak gösterildi. Buna ek olarak stadyumla ilgili 900 milyon euroyu aşan borcu bulunuyor.

Barcelona, uzun vadeli yayın haklarının bir bölümünü satmak da dahil olmak üzere varlık satışlarıyla mali durumunu iyileştirmeye çalıştı. Ancak stadyum yenilemesindeki maliyet artışları yeni gelir yaratmayı daha da acil hale getirdi.

Kripto şirketleri son yıllarda futbol kulüplerine sponsor olmak için adeta sıraya girmiş durumda. Ancak birçok anlaşma sorunla sonuçlanıyor. Inter Milan, Roma, Chelsea ve Atlético Madrid gibi kulüpler, ödemeleri gerçekleştirmeyen kripto şirketleriyle yapılan anlaşmaların erken sona erdirdi.

Barcelona’nın yeni teknolojilerle gelir yaratma girişimlerinin bazıları da başarısız oldu. Kulübün “Web3, NFT ve metaverse ile ilgili tüm girişimleri kapsayan” iştiraki olan Barca Vision’daki pay satışı, yatırımcıların ödeme yapmaması üzerine çöktü. Şirket bu sebeple geçen yıl 141 milyon euro zarar yazdı.